Filmele de succes împing vânzările de jucării peste nivelul de dinaintea pandemiei



Legat de film, se poate cumpăra o replică a portavionului din film, cu tot cu avionul de luptă al lui Maverick, produs de Matchbox, o marcă deținută de Mattel. Un producător polonez, Cobi, propune seturi de piese de construcție, iar Revell propune modele ale avioanelor din film, ce pot fi construite, la scară redusă, toate sub licență.

Realizarea acestor jucării nu este o întâmplare. Statisticile de la începutul anului 2021 arată că jucăriile bazate pe filme înregistrează o creștere cu 19% a veniturilor față de 2019. Jucăriile care nu sunt bazate pe filme au înregistrat doar creșteri de o singură cifră, potrivit analizei eToro.

Disney (DIS) a valorificat deja această tendință. Cu peste 137 de milioane de abonați în întreaga lume la serviciul său de streaming Disney +, care se va lansa luna aceasta și în România, jucăriile sub licență, bazate pe filmele și emisiunile TV Disney se găsesc aproape în orice magazin de jucării. Iar companiile se luptă pentru dreptul de a le produce. Mattel (MAT) și Hasbro (HAS) s-au luptat pentru licențele Disney Princess și Frozen. Hasbro a preluat licența în 2016, după ce Mattel a produs jucăriile timp de douăzeci de ani. Dar, la începutul acestui an, Mattel a recâștigat drepturile de a face păpuși bazate pe personajele prințeselor Disney, inclusiv Elsa și Anna din Frozen, Jasmine din „Aladdin”, împreună cu Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, Ariel, Moana și alte eroine Disney.

Barbie, produsă de Mattel, este o păpușă de modă care a fost lansată în 1959. Dar Barbie a evoluat și ea într-o păpușă asociată cu diverse filme. Există o corelație între jucăriile bazate pe filme,emisiuni TV și vânzări. De exemplu, serialul „Barbie Dreamhouse Adventures” de pe Netflix și vânzările păpușii Dreamhouse Barbie sunt corelate. Pe măsură ce orele de vizionare ale serialului Barbie au crescut puternic, aproape dublându-se între februarie și iunie 2020, vânzările de păpuși Barbie Dreamhouse au crescut și ele vertiginos. A devenit una dintre primele 10 jucării cu cele mai rapide vânzări din SUA din martie până în septembrie 2020.

În cea mai recentă raportare financiară, Mattel a anunțat că încearcă să dezvolte mai multe dintre mărcile sale în filme noi: un film Hot Wheels produs de compania Bad Robot a lui JJ Abrams și un film Barbie cu Margot Robbie, care va fi lansat în 2023.

Vânzările globale de jucării au crescut cu 1% în primele patru luni ale acestui an

Hasbro și-a reînnoit acordul cu studioul Lucasfilm al Disney pentru a produce jucării bazate pe franciza Star Wars, dar și pe Indiana Jones. Harrison Ford se va întoarce în cinematografe în rolul lui Indiana Jones, pentru a cincea oară într-un nou film, pe 30 iunie 2023. Noile jucării vor fi disponibile atunci.

Hasbro a anunțat recent un dividend de 0,7 dolari pentru acțiunile sale. În primul trimestru din 2022, compania a avut venituri de 1,16 miliarde de dolari. Compania are în portofoliu aproximativ 1.500 de mărci, printre care se numără Monopoly, Magic, The Gathering, Nerf, My Little Pony, Transformers, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Power Rangers, Peppa Pig și mărci partenere de top. Vânzările produselor sale au crescut cu 3% în ultimul an, dar în timp ce în SUA au crescut cu 12%, în Europa au scăzut cu 6%, iar în Asia cu 19%.

În 2022, vânzările globale de jucării au crescut cu 1% în primele patru luni ale acestui an. Valoarea vânzărilor în toate țările urmărite de compania de consultanță NPD a depășit vânzările din 2019, anul de dinainte de pandemia COVID-19. Ca număr de unități, vânzările au scăzut însă cu 5%, în timp ce prețul mediu de vânzare a crescut cu 7%. Cu alte cuvinte, asistăm în continuare la un nivel ridicat al vânzărilor de jucării, determinat de o creștere a prețului mediu.

Francizele populare de filme și emisiuni TV alimentează creșterea vânzărilor de jucării și într-un alt segment: cel al obiectelor de colecție. Una din cinci jucării vândute la nivel global în acest an a fost o jucărie de colecție, potrivit NPD.

Compania Funko (FNKO), un producător de figurine și produse de colecție sub licență, profită de această tendință. Vânzările sale nete din primul trimestru al 2022 au crescut cu 63% de la an la an, America înregistrând o creștere de 70%, Europa de 43% și celelalte teritorii de 48%, ceea ce arată că aceasta este o tendință globală. Franciza numărul unu a fost serialul TV Star Wars al Disney, The Mandalorian, urmat de universul Marvel, Five Nights at Freddy’s (o serie de figurine bazate pe jocuri video), Pokemon și Harry Potter.