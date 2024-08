HMD a lansat telefonul Barbie

HMD, compania care produce telefoanele sub marca Nokia, a lansat miercuri un nou telefon branded Barbie.

Acest telefon dispune de funcții de apeluri și mesaje text și prezintă un design clasic de tip „flip”, dar nu include aplicații de internet sau de social media, conform informațiilor furnizate de CNBC.

Telefonul Barbie de la HMD este un dispozitiv de culoare roz aprins, decorat cu un logo „Barbie” proeminent pe spate, evocând stilul colecției emblematice de păpuși. Acest telefon este rezultatul unui parteneriat cu Mattel, gigantul din industria jucăriilor care deține franciza Barbie și care produce și vinde jucării și accesorii din 1959.

Telefonul este disponibil pentru achiziție în Marea Britanie începând de miercuri, la prețul de 99 de lire sterline (130,74 USD). HMD a anunțat că o lansare în Statele Unite este planificată „în curând” și a menționat că detalii oficiale vor fi comunicate prin intermediul rețelelor sociale.

Spre deosebire de smartphone-urile moderne, care sunt în general conectate la internet și folosite frecvent, telefonul Barbie nu va avea acces la internet. Compania își propune să profite de o tendință emergentă observată în ultimii ani, în special printre consumatorii din generația Z, care preferă așa numitele „telefoane proaste” — dispozitive care nu dispun de funcționalități de internet și oferă doar funcții de bază precum apeluri, mesaje text și cameră.

Conceptul de „detoxifiere digitală” a câștigat popularitate în ultimii ani, pe măsură ce consumatorii au început să caute modalități de a reduce efectele negative ale rețelelor sociale asupra vieții lor cotidiene.

„În lumea noastră digitală rapidă, se poate simţi adesea că zgomotul online nu se opreşte niciodată. Acest telefon te încurajează să renunţi la smartphone în momentele în care vrei doar să navighezi mai puţin şi mai multă distracţie, totul cu ajutorul unui adevărat simbol cultural, Barbie”, a declarat Lars Silberbauer, director de marketing pentru HMD, într-un comunicat emis miercuri.

Cum arată telefonul

Telefonul Barbie este echipat cu o cameră de 0,3 megapixeli și un bliț, destinat să captureze imagini în stilul „Y2K”, conform HMD. Utilizatorii pot adăuga un cadru tematic Barbie la fotografiile lor pentru un efect personalizat.

Dispozitivul va fi disponibil și cu o husă Barbie de culoare roz aprins, precum și două huse interschimbabile pentru spate: una cu un design cu vârtejuri colorate și alta cu motive de inimă.

În plus, telefonul vine cu autocolante cu temă Barbie și o curea de telefon decorată cu mărgele pastelate.

HMD a vrut să profite de succesul filmului „Barbie”

HMD și Mattel își propun să valorifice interesul stârnit de franciza Barbie în urma succesului filmului „Barbie” din 2023. Acest film de succes, cu Margot Robbie, Ryan Gosling și Will Ferrell în rolurile principale, a înregistrat încasări de 1,4 miliarde de dolari la box office, devenind astfel filmul cu cele mai mari încasări din 2023.

Deși lansarea telefonului are loc la mai bine de un an după debutul filmului în iulie trecut, firma de cercetare CCS Insight estimează vânzări promițătoare pentru dispozitiv. Se preconizează că HMD va vinde aproximativ 400.000 de unități ale telefonului Barbie în Regatul Unit în acest an.

HMD deține drepturile de a comercializa produse mobile sub marca Nokia din 2016, după ce a achiziționat marca mobilă Nokia de la Microsoft în acel an, în colaborare cu furnizorul de electronică Foxconn Technology.

Compania, cunoscută anterior sub numele de HMD Global, și-a schimbat numele la începutul acestui an în Human Mobile Devices. Nokia primește redevențe pentru vânzările de dispozitive marcate cu numele său, efectuate de HMD.