Transportul alternativ rămâne o prioritate în Sfântu Gheorghe, acolo unde administrația locală a reluat, din fonduri proprii, un program menit să încurajeze renunțarea la mașinile vechi. În lipsa unui sprijin din partea guvernului, autoritățile locale continuă să acorde stimulente celor care aleg mobilitatea sustenabilă.

Cetățenii pot primi fie două biciclete, fie un abonament gratuit pentru rețeaua de transport public, valabil timp de cinci ani. Condiția este să predea o mașină mai veche de 15 ani și să nu cumpere o altă rablă în următorii trei ani.

Transportul este cuvântul-cheie în jurul căruia se construiește inițiativa autorităților din Sfântu Gheorghe. Programul „Dăm valoare rablei tale” propune o soluție concretă pentru aglomerația urbană și poluare: schimbarea mașinii uzate cu două biciclete sau un abonament de transport public.

Suma totală alocată per beneficiar este de 3.000 de lei, similară celei din ediția națională a programului, care însă nu se mai desfășoară în 2025.

Cetățenii au posibilitatea de a alege una dintre cele două variante. Bicicletele pot fi decontate în limita plafonului stabilit, iar abonamentul acoperă o perioadă de cinci ani de utilizare gratuită a transportului public local. Interesul a fost evident încă de la lansarea programului, mai mulți locuitori exprimându-și aprecierea față de această inițiativă.

Un bărbat din Sfântu Gheorghe spune: „Mult mai repede aș ajunge cu bicicleta sau cu autobuzul decât cu mașina, traficul e aglomerat, nu sunt locuri de parcare.” O femeie răspunde și ea: „Abonamentul e o idee foarte bună, mai ales pentru cei de vârsta mea.”

Transportul a fost punctul central al unei inițiative lansate inițial în 2021, când autoritățile din Sfântu Gheorghe au devenit primele din țară care au oferit stimulente pentru casarea vehiculelor vechi, fără condiționarea achiziționării unei mașini noi. Totul s-a făcut exclusiv cu fonduri locale, fără implicarea directă a statului.

Prin edițiile precedente ale acestui program, municipalitatea a reușit să recupereze aproximativ 1,5 hectare de teren din oraș, echivalentul unei suprafețe de dimensiunea unui lac. Această suprafață a fost eliberată odată cu dispariția mașinilor abandonate sau nefolosite, ce ocupau locuri de parcare sau spații publice.

Succesul modelului a fost observat și la nivel central, fiind ulterior replicat într-un program național cu sprijin guvernamental. Totuși, lipsa rezultatelor a dus la suspendarea acestuia în 2025.

Transportul a fost vizat și de eforturile Ministerului Mediului, care a alocat 240 de milioane de lei pentru implementarea unui program similar la nivel național.

Aproximativ 500 de localități au fost înscrise în inițiativă, dar, potrivit datelor oferite la solicitarea ProTV, doar 8.000 de vehicule au fost casate. Estimările inițiale indicau un obiectiv de 100.000 de autoturisme retrase.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a comentat lipsa de eficiență a programului centralizat:

„Nu a funcționat programul național. Cred că întotdeauna când deciziile se iau departe de comunități, întotdeauna birocrația devine mai stufoasă și s-au pus niște condiții în plus care, practic, au încetinit foarte mult programul”, spune acesta.

Ca urmare a acestor probleme, Primăria a decis să reia coordonarea programului pe cont propriu. Regula impusă participanților este ca mașinile predate să aibă o vechime de minimum 15 ani.

De asemenea, beneficiarii trebuie să semneze o declarație prin care se angajează că nu vor achiziționa o altă mașină veche în următorii trei ani.

Transportul în municipiu continuă să fie adaptat noilor cerințe de mediu și mobilitate. În lipsa unei strategii funcționale la nivel național, exemplul Sfântu Gheorghe este printre puținele cazuri de continuitate și eficiență. Modelul local se bazează pe implicare directă, resurse proprii și o înțelegere mai bună a nevoilor comunității.

Măsurile luate de administrația locală se încadrează într-un efort mai larg de reducere a traficului rutier și de încurajare a mijloacelor de deplasare nepoluante.

Într-un oraș în care parcările sunt tot mai greu de găsit, iar infrastructura pentru biciclete a fost dezvoltată constant în ultimii ani, programul de casare a mașinilor vechi oferă o alternativă concretă pentru cetățeni.