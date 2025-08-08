Cu o istorie de peste un deceniu, locația, fosta Berărie Ciucaș, inaugurată în urmă cu 12 ani, a fost complet reconfigurată în urmă cu 3 ani, odată cu lansarea noului concept Poftă sau Foame. În acest timp, restaurantul a devenit un reper nu doar prin capacitate, ci și prin experiențele gastronomice și atmosfera autentică pe care le oferă.

“Revenim în forță, mai pregătiți ca oricând. A fost o perioadă în care am direcționat mai mult de jumătate din forțele grupului către redeschiderea berăriei si obținerea autorizației. Cred că a fost cel mai greu proiect din ultimul an care m-a ajutat să redescopăr că echipa pe care ți-o alegi contează în proporție de 80% în business.

Și am reușit să adun oameni profesioniști si loiali lângă mine”, spune Valentin Șoneriu, director general Carmolimp.

Beraria “Poftă sau Foame” este cel mai mare restaurant din Brașov, cu o capacitate de peste 650 de locuri doar in interior, fiind una dintre locațiile preferate ale localnicilor atât pentru evenimente private, cat și pentru un pranz în oraș.

“Am primit zeci, poate chiar sute de mesaje în ultimele luni cu privire la redeschiderea locației. Am descoperit că Berăria a devenit o locație de suflet pentru brașoveni, foarte multe dintre mesaje fiind de susținere și de cereri pentru zile onomastice și aniversări”, a declarat Daniel Feraru, director dezvoltare Carmolimp.

“Întreaga echipă Carmolimp, de la ospătari și muncitori din fabrică până la oamenii din management, am fost mai mult decât nerăbdători să reușim să redeschidem, această locație fiind jumătate din core-business-ul nostru, alături de fabrica de mâncare.

Cred că strategia de inovare continuă, prețuri corecte, porții generoase și calitate a serviciilor este una câștigătoare în HoReCa românească”, transmite Laurențiu Suciu, director operațional Carmolimp.

Locația-reper a grupului Carmolimp a fost închisă la începutul lunii ianuarie de către o echipa ISU și a necesitat o investiție de 800.000 de euro doar în sisteme de siguranță la incendiu și 7 luni de lipsa de activitate pentru a fi redeschisă.

“Nu am vrut să facem vâlvă sau să profităm în vreun fel de notorietatea grupului pentru a influența situația. Ne-am conformat până la ultima picătură, eu chiar cred în respectarea regulilor.

Dar nu stiu dacă vă dați seama ce înseamnă să închizi peste noapte asemenea locație. Sunt furnizori de plătit, zeci de angajați cu salarii. Ne-a fost extraordinar de greu și vreau să atrag atenția că nici un restaurant nu ar fi rezistat la asemenea presiune”, a explicat Valentin Șoneriu, director general Carmolimp.

CarmOlimp este o companie cu capital 100% românesc ce are o experiență de peste 30 de ani în industria de procesare și 20 în restaurante. Compania brașoveană deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită si este principalul furnizor de preparate proaspăt gătite, necongelate pentru industria horeca din România.

Berăria Poftă sau Foame este cel mai vechi și mai mare restaurant al grupului, având o istorie de peste 15 ani în centrul orașului Brașov.