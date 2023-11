Soprana de renume, Felicia Filip, a fost invitată în cadrul podcastului „Altceva”, moderat de Adrian Artene, unde a dezvăluit un episod semnificativ din cariera sa artistică.

Într-un moment în care a fost pusă în situația de a cânta într-o cârciumă din Brașov, artista a luat o decizie fermă și a explicat motivele pentru care nu ar compromite niciodată arta sa și sacrificiile familiei pentru o astfel de „oportunitate”.

Felicia Filip a împărtășit povestea unui moment crucial din cariera sa, când a fost presată să cânte într-o cârciumă din Brașov. Cântatul acolo era o alternativă la neîndeplinirea unor punctaje impuse de teatrul în care era angajată. În acea perioadă, artiștii erau obligați să cânte în acele locații pentru a-și menține angajamentul.

Cu toate acestea, Felicia Filip a fost singura artistă din istoria acelui teatru muzical care a refuzat să accepte această ofertă. Refuzul ei a avut la bază:

Artista a subliniat că familia ei a făcut multe sacrificii pentru a-i permite să studieze muzica. Astfel, să cânte într-o cârciumă ar fi însemnat să calce în picioare aceste eforturi și sprijinul oferit de cei dragi.

„A fost un moment în care, la Brașov fiind angajată, se plătea fiecare salariat în funcție de punctele pe care le obținuse ca roluri. Și aveai rolurile de 3 puncte, principale, apoi mai secundare șamd. Și dacă nu îți făceai norma de un anume punctaj, s-a oferit «șansa» să cânți la cârciumă, la Restaurantul Cetate, care pe vremea aia era foarte important, veneau străini, se cânta și operetă. (…) Artiștii au fost obligați să meargă acolo. Și mulți artiști, consacrați, ai epocii mergeau… După ce cânta soprana x, care era iubită de public, fugea repede… că vine programul de la «Cetate». Și mă uitam… cum? Cum? Am fost singura din istoria acelui teatru muzical din Brașov care a zis NU, eu acolo nu mă duc, eu am făcut o școală. Și am plătit pentru acel refuz.

Acum pot să spun, în situația asta, mi-am ales un drum, renunțând la multe lucruri, că să nu zic sacrificând, impunându-mi. Pot spune că familia mea a renunțat și a făcut sacrificii ca eu să pot face studiile. Și atunci… cum pot să calc eu în picioare sacrificiile părinților și fraților și al tuturor celor care au crezut în mine, m-au sprijinit si m-au ajutat… să mă duc să cânt la cârciumă? Eu? Nu!”, a spus celebra soprană.