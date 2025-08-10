Trump nu mai vrea impozit pe câștigurile de capital din vânzările de locuințe. În prezent, în SUA, atunci când vinzi o casă, profitul ar putea fi supus impozitului federal pe câștigurile de capital – la fel ca alte investiții – deși există scutiri majore pentru persoanele care își vând casa principală.

„Ne gândim la eliminarea impozitului pe câștigurile de capital din vânzarea caselor”, a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, luna trecută, conform newsnationnow.com.

Comentariile lui Trump vin după ce deputata Marjorie Taylor Greene, o republicană din Georgia, a introdus o lege care vizează eliminarea impozitului pe câștigurile de capital din vânzarea de locuințe principale.

„Familiile care muncesc din greu, își construiesc capital propriu și își vând casele nu ar trebui pedepsite cu facturi fiscale masive”, a declarat Greene într-un comunicat care anunță „Legea privind eliminarea impozitului pe vânzările de locuințe”.

Pentru cei care vând case, economiile din eliminarea impozitelor ar fi în medie de aproximativ 100.000 de dolari, potrivit unei analize realizate de Laboratorul de Buget al Universității Yale. Cu toate acestea, studiul a constatat că aceste economii s-ar aplica doar unui procent mai mic al proprietarilor de case, proprietarii mai bogați, cu venituri mai mari și în vârstă fiind cei mai avantajați.

Pe regiuni, proprietarii de case din California, precum și vânzătorii din alte state de coastă ar urma să fie cei mai mari câștigători, potrivit unui raport separat al celor de la Redfin.

Conform regulilor fiscale actuale, proprietarii de case care își vând reședința principală pot exclude din venitul impozabil până la 250.000 USD (sau 500.000 USD dacă sunt căsătoriți și depun declarații comune) din câștiguri. Orice profit care depășește aceste limite este, în general, impozitat la ratele standard ale câștigurilor de capital.

De exemplu, un cuplu căsătorit care a cumpărat o casă pentru 300.000 USD și ulterior a vândut-o pentru 1 milion USD ar putea datora impozit pe câștigurile de capital pentru 200.000 USD din profitul lor.

Un cuplu care și-a cumpărat locuința principală cu 300.000 de dolari și a vândut-o cu 600.000 de dolari după ce a locuit acolo cel puțin doi ani, nu ar datora impozit pe câștigurile de capital.

Cota specifică de impozitare depinde de cât timp cuplul a deținut locuința și de venitul său, dar principala concluzie este următoarea: o scutire completă, așa cum a propus Trump, ar aduce beneficii mai ales vânzătorilor cu profituri peste pragurile actuale.

Susținătorii proiectului de lege al lui Greene susțin că impozitul nu se mai limitează la cei bogați, invocând creșterea prețurilor locuințelor, care a împins mai mulți vânzători către teritoriul câștigurilor de capital.

Potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari, aproape 34% dintre proprietarii actuali de case – aproximativ 29 de milioane de persoane – ar putea depăși deja plafonul de excludere a câștigurilor de capital de 250.000 de dolari pentru persoanele singure. Aproximativ 10%, sau 8 milioane de proprietari, au câștiguri de peste pragul de 500.000 de dolari.

Shannon McGahn, vicepreședinte executiv și director de advocacy al NAR, a avertizat într-un raport că o „prăpastie a câștigurilor de capital” se profilează tot mai mult, mai ales pentru clasa de mijloc, alimentată parțial de reticența de a vinde, care a dus la creșterea prețurilor locuințelor.

„Salutăm orice propunere serioasă care abordează pragurile depășite ale câștigurilor de capital, care afectează proprietarii de case americani. Aceasta nu mai este o preocupare doar pentru proprietățile de lux”, a declarat McGahn.

Una dintre principalele preocupări este că limitele actuale de excludere a câștigurilor de capital, stabilite în 1997, nu au crescut odată cu inflația, chiar dacă prețul mediu al unei locuințe aproape s-a triplat.

Oferta de locuințe ar putea primi un impuls necesar dacă eliminarea impozitelor pe câștigurile de capital ar determina mai mulți oameni să își vândă casele.

Datele Redfin arată că generația baby boomers deține 28% din casele mari, dublu față de cota deținută de milenialii cu copii.

„Mulți baby boomers spun că nu intenționează să își vândă casele, dar această mentalitate s-ar putea schimba, dacă câștigurile de capital sunt eliminate”, a declarat economistul-șef Redfin, Daryl Fairweather, într-o nouă analiză.

Agenția imobiliară online a constatat că aproximativ 1 din 4 (25,9%) locuințe din SUA au câștigat cel puțin 250.000 de dolari în valoare de la ultima vânzare, în timp ce 8% au câștigat peste 500.000 de dolari – însă cifrele variază foarte mult în funcție de stat.

Analiza Budget Lab de la Yale a constatat că, în 2022, proprietarii de case cu câștiguri de capital peste pragurile actuale de scutire aveau o avere netă medie de 5,7 milioane de dolari.