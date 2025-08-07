Românii se pregătesc pentru noi scumpiri, de data aceasta din zona taxelor locale. Guvernul ia în calcul majorarea cu până la 70% a impozitelor pe proprietate, teren și, posibil, pe autoturisme.

„Avem o veste bună și una proastă”, a sintetizat economistul Adrian Negrescu, invitat la B1TV, referindu-se la pachetul fiscal anunțat.

Negrescu a explicat că, față de planurile inițiale, în care taxele locale ar fi urmat să se calculeze în funcție de valoarea de piață a imobilelor – ceea ce ar fi dus la dublarea sau triplarea sumelor de plată – autoritățile au decis să limiteze majorarea la aproximativ 70%.

„Vestea bună este că nu se dublează sau triplează taxele locale, așa cum era prevăzut în acel proiect susținut de domnul Boloș. S-a renunțat la ideea ca impozitele să fie calculate în funcție de valoarea de piață a imobilelor, pentru că, în realitate, nu știm cât valorează toate proprietățile”, a declarat Negrescu.

Proiectul inițial, propus de Ministerul Finanțelor la începutul verii, prevedea o schimbare radicală a modului de calcul, care ar fi transformat sarcina fiscală pentru proprietari într-una insuportabilă. După numeroase critici venite din spațiul public și din partea primarilor, guvernanții au ales o cale de mijloc: o creștere substanțială, dar mai puțin agresivă decât cea bazată pe valorile de piață.

O altă mare problemă, subliniată de Negrescu, este lipsa de transparență cu privire la modul concret în care vor fi aplicate aceste creșteri.

„Sper ca cei care au clarificat această știre să ne spună concret cum se va aplica, dacă se va aplica la toate primăriile din țară sau dacă fiecare administrație locală va decide din pix cât vor crește taxele. Avem nevoie de claritate pentru ca oamenii să știe la ce să se aștepte”, avertizează el.

Chiar și așa, anunțul privind majorarea taxelor nu vine într-un moment favorabil pentru populație.

„Populația este secătuită din punct de vedere financiar, iar politicienii care fac comparații cu ceea ce se întâmplă în alte țări greșesc. Puterea de cumpărare este foarte scăzută în România”, a atras atenția analistul economic.

Rămâne însă de clarificat modul concret de aplicare a acestor măsuri și dacă toate primăriile din țară vor fi obligate să urmeze același model.

„Sper ca cei care au anunțat această măsură să ne spună exact cum se va aplica și dacă va fi valabilă pentru toate administrațiile locale”, a punctat Negrescu.

Totodată, expertul anticipează că implementarea creșterii de taxe ar putea fi amânată din rațiuni politice.