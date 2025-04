Nicu Covaci, un nume legendar al muzicii românești, s-a stins din viață lăsând în urmă o dorință nespusă de a schimba lumea prin sunetul său. A fost un om care a reușit să zguduie sălile de concerte și să adâncească legătura între muzică și sufletul românilor, însă destinul i-a fost marcat de sacrificii mari și de o tristețe greu de imaginat.

Născut pe 19 aprilie 1947 în Timișoara, Nicu Covaci a manifestat încă de mic o pasiune aparte pentru muzică. La început, a studiat pianul și acordeonul, iar în curând și alte instrumente precum muzicuța și chitara.

Nu doar muzica, ci și limbile străine l-au atras în perioada copilăriei. Covaci a fost un talent nativ, care a urmat cursurile Liceului de Arte Plastice și ale Institutului de Arte Plastice din Timișoara, conform surselor sale personale.

În 1961, Nicu Covaci a înființat trupa Phoenix, una dintre cele mai reprezentative formații ale rock-ului românesc, care a lăsat în urmă piese legendare precum „Vremuri”, „Mugur de fluier” și „Cei ce ne-au dat nume”.

Trupa a fost un simbol al unei ere, dar și al unui curaj nemăsurat, iar influența ei asupra muzicii românești este incontestabilă.

În 1976, Nicu Covaci a luat o decizie radicală: a părăsit România, un act care a avut un impact major asupra vieții sale și a trupei Phoenix.

Covaci a renunțat la cetățenia română, recurgând la o căsătorie fictivă pentru a pleca în Occident. Andrei Galiță a povestit despre acel moment cu o sinceritate dezarmantă:

Cum se întâmpla adesea în acele vremuri, regimul comunist nu a privit cu ochi buni libertatea de expresie, iar trupa Phoenix a fost interzisă încă din 1974.

Totuși, Covaci nu s-a lăsat învins. După ce a ajuns în Amsterdam, a căutat soluții pentru a continua activitatea trupei din afacerea, încercând să scoată ilegal instrumentele din țară.

Aceste momente sunt descrise cu amărăciune pe blogul personal al lui Covaci, dar și cu un sentiment de mândrie față de curajul său de a depăși orice obstacol.

„Formaţia Phoenix a fost interzisă în 1974. (…) Mi-am dat seama că nu mai merge şi m-am hotărât să plec. De cum am ajuns în Amsterdam, am început să umblu pe la studiouri ca să mă interesez cum să continui cu trupa afară. Singura soluţie era să-i scot ilegal din ţară. Disperarea m-a împins să fac gestul ăsta. I-am băgat în boxele Marshall şi am pornit spre graniţă. Noaptea, am ajuns la Orşova. Grănicerii (…) mi-au spus să descarc maşina şi să trec la percheziţie corporală.

Le-am spus că în maşină se află instalaţia mea (…). Unul se urcase pe boxa în care era Ţăndărică şi îşi bălăngănea picioarele la un centimetru de obrazul lui. Până la urmă mi-au dat drumul şi am început să trec barajul spre sârbi. (…) Când am terminat, mă pun şi sârbii să deschid maşina. Când au văzut atâta amar de scule, au trântit uşa maşinii şi mi-au spus ‘Idi’. Am luat-o în sus pe munte. (…) Băieţii au ieşit la lumină odată cu ziua şi când m-au întrebat unde suntem, m-am uitat în jur la brazi şi la norii aurii de la picioarele noastre şi le-am spus ‘În rai’ ”, mărturisea Nicu Covaci pe blogul său.