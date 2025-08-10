Cea mai mare schimbare din ultimii 50 de ani. Ministrul Transporturilor, Chris Bishop, a declarat că guvernul din care face parte a fost de acord cu reforme legislative care ar permite celor 3,5 milioane de vehicule ușoare din țară să plătească pentru utilizarea drumurilor, în funcție de distanța parcursă și de greutatea vehiculului, indiferent de tipul de combustibil, informează Stuff.co.

„Eliminarea taxei pe benzină și trecerea la plata drumurilor pentru toate vehiculele (fie ele pe benzină, motorină, electrice sau hibride) în funcție de distanță și greutate reprezintă cea mai mare schimbare în modul în care ne finanțăm rețeaua rutieră din ultimii 50 de ani”, a declarat Bishop.

Potrivit acestuia, schimbările ar însemna că rețeaua rutieră ar putea fi menținută în următorii ani și ar duce la un sistem mai echitabil, în care cei care au mașini mai puțin eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil nu ar mai „subvenționa” costurile de transport rutier pentru cei care conduc mașini hibrid sau alte mașini mai eficiente.

„Asta nu înseamnă oamenii mai săraci, care conduc mașini ineficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, îi subvenționează încrucișat pe cei mai bogați. Sistemul actual este mai puțin echitabil”, a continuat ministrul.

În prezent, șoferii vehiculelor pe benzină plătesc aproximativ 70 de cenți pe litru de accize la combustibil (FED), care sunt direcționate către Fondul Național de Transport Terestru, pentru construirea și întreținerea drumurilor.

Vehiculele diesel, electrice și cele grele plătesc deja taxe de utilizare a drumurilor (RUC) în funcție de distanța parcursă.

„Decenii la rând, taxa pe benzină a acționat ca o sumă aproximativă a utilizării drumurilor, dar relația dintre consumul de benzină și utilizarea drumurilor se diminuează rapid”, a spus Bishop. „Vehiculele pe benzină cu un consum de combustibil mai bun contribuie cu mai puțin FED pe kilometru la întreținerea, operarea și îmbunătățirea drumurilor”, a precizat el.

Între timp, numărul de vehicule hibride eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil de pe șosele a crescut de la 12.000 în 2015, la peste 350.000.

„Pe măsură ce flota noastră de vehicule se schimbă, la fel trebuie să se schimbe și modul în care ne finanțăm drumurile. Nu este corect ca neozeelandezii care conduc mai puțin și care nu își permit o mașină eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil să plătească mai mult decât oamenii care își permit una și conduc mai des”, a spus Bishop.

Bishop a declarat că prima etapă se va concentra pe modernizarea sistemului actual și pe inovarea în sectorul privat, în loc să extindă ceea ce el a numit un „sistem guvernamental greoi”.

„Sistemul actual RUC este învechit. Este în mare parte bazat pe hârtie, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să își monitorizeze constant odometrajele”, a adăugat el.

„Nu vom transfera milioane de șoferi de la un sistem simplu la pompă la cozi la comercianții cu amănuntul”, susține Bishop.

Printre modificările legislative se numără permiterea înregistrărilor digitale RUC, activarea mai multor tipuri de dispozitive electronice RUC (inclusiv unele deja încorporate în mașinile moderne).

De asemenea, vor fi acceptate opțiuni de plată flexibile, cum ar fi facturarea post-plată și lunară, iar sistemul va permite gruparea taxelor, cum ar fi taxele de drum.