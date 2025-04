Florin Zamfirescu, una dintre cele mai profunde voci ale teatrului și filmului românesc, a trăit recent un episod delicat care i-ar fi putut afecta definitiv vederea. După o operație reușită de cataractă, actorul a suferit o căzătură în apropierea clinicii unde urma un tratament post-operator, incident ce putea avea urmări grave.

Cu o sinceritate dezarmantă, Florin Zamfirescu a povestit despre momentul în care s-a împiedicat, având ochiul acoperit de un plasture. Din fericire, rana a fost superficială, iar implantul ocular nu a fost afectat.

„Eu m-am dus la cabinet, aveam un plasture pe ochi. E adevărat că m-am împiedicat, erau niște denivelări, am alunecat și m-am zgâriat puțin pe frunte. Am căzut un pic. M-am dus apoi, am schimbat bandajul la ochi, s-au uitat, cristalinul e în regulă, mi-au dat picături, trebuie să le pun două săptămâni cam de șase ori pe zi la trei ore. Sunt bine, vorbesc.”, transmite Florin Zamfirescu.

„M-am împiedicat, din cauză că aveam plasturele la ochi și ochii mei nu mai funcționau bine.(…) M-am împiedicat de o sârmă, dar nu s-a întâmplat nimic.”, a completat el, potrivit aceleiași surse.