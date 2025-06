Valentin Uritescu s-a stins din viață pe 17 iunie 2022, la vârsta de 81 de ani. Actorul era cunoscut nu doar pentru talentul său remarcabil, ci și pentru felul său deschis de a fi. Mare actor lupta însă cu o boală nemiloasă. De mai bine de zece ani, acesta nu mai urcase pe scenă, iar aparițiile în producții de film sau televiziune deveniseră imposibile.

Suferința care l-a ținut departe de public a fost provocată de Sindromul Extrapiramidal, o afecțiune asemănătoare bolii Parkinson.

Starea sa s-a agravat constant în ultimii ani, ajungând chiar să aibă momente în care nu mai putea vorbi. Declanșarea simptomelor bolii a avut loc devreme în viața sa, când avea doar 33 de ani. De-a lungul decadelor, boala a avansat progresiv, afectându-i din ce în ce mai mult viața profesională și personală.

Născut pe 4 iunie 1941, în satul Vinerea din județul Alba, Valentin Uritescu a păstrat toată viața o legătură profundă cu locurile natale.

Atașamentul său față de acest loc a fost adesea evocat în interviuri și amintiri. Satul natal reprezenta pentru actor refugiul spiritual și echilibrul sufletesc de care avea nevoie.

Boala i-a afectat profund viața de zi cu zi, mai ales în ultimii ani. Valentin Uritescu trăia perioade alternante de luciditate și confuzie. Zilele bune se împleteau cu cele în care nici măcar nu putea să vorbească. Familia sa a resimțit din plin drama acestor ani grei, în care incertitudinea era la ordinea zilei.

Primul simptom al bolii a apărut chiar în timpul unui spectacol de debut, într-un moment plin de tensiune artistică. Emoția puternică a declanșat un tremur la piciorul stâng, semn al unei lupte interioare care abia începea.

Viața actorului a fost adesea condusă de întâmplare, după cum mărturisea chiar el. Cele mai importante hotărâri le-a luat folosindu-se de metode neobișnuite, precum datul cu banul sau trasul la bilețele.

„Mă, toată viaţa mea a fost un hazard. Am dat cu banul ca să decid dacă dau sau nu la teatru, am tras la bileţele dacă să mă angajez sau nu la teatrul din Brăila, am aruncat cu cuţitul în uşă să văd dacă se înfige, deci dacă mă căsătoresc cu soţia mea. Dar asta e o laşitate. Hotărârile mari, esenţiale, trebuie să le iei tu, de la tatăl meu am învăţat”, declara actorul în 2012.