În prezent, Valentin Uritescu se află într-un spital particular din București, fiind internat urgent pentru investigații. Potrivit soției sale, acesta a avut probleme cu tensiunea, fiind „bolnav de ani buni”. Nu s-a întâmplat nimic grav cu marele actor.

„Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat, iar azi, după ce i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva.

Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani buni. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații.

El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a declarat Valeria Uritescu într-un interviu acordat FANATIK.

Valentin Uritescu stă într-un cămin de îngrijire de doi ani

Menționăm faptul că marele actor stă într-un cămin de îngrijire de doi ani. Valeria Uritescu trebuia să îl viziteze miercuri după-amiază, 11 mai, pe soțul său, însă a fost contactată de personalul căminului și anunțată că acesta a fost internat urgent într-un spital particular.

„De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Și azi, pentru că s-a simțit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigații, așa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aștept vești. Asta e tot”, a completat Valeria Uritescu.

Valentin Uritescu are 80 de ani și diverse probleme de sănătate. Acesta are o boală asemănătoare cu Parkinson, depistată la 33 de ani. Este o boală degenerativă, ce afectează sistemul nervos și se manifestă prin mișcări involuntare și necontrolate la nivelul membrelor și ale capului.

În ultimii ani, boala s-a agravat, iar marele actor are momente când nu poate vorbi deloc. De aceea, acesta a cerut familiei sale să îl interneze într-un centru specializat care să îl poată îngriji 24/24 de ore.

Valentin Uritescu era la un pas de sinucidere

Amintim faptul că, în trecut, Valentin Uritescu mărturisea că atunci când a aflat că suferă de această boală a fost la un pas de sinucidere. Din fericire, credința sa în Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste depresie.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’. Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns.

Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a dezvăluit Valentin Uritescu într-un interviu acordat Ziarul Lumina.