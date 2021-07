Cunoscutul actor Valentin Uritescu s-ar afla internat în stare gravă la un cămin de bătrâni. Este cunoscut faptul că marele actor sferea de boala Parkinson de zeci de ani. Acesta a fost și motivul pentru care a decis să se retragă de pe scena teatrului. Încă de la vârsta de 33 de ani, Valentin Uritescu se luptă cu boala necruțătoare.

Boala Parkinson i-a afectat serios corpul

Între timp, maladia i-ar fi afectat serios organismul, fiind zile în care marele actor român nici nu ar putea rosti vreun cuvânt însă acesta nu se dă, încă, bătut.

Valentin Uritescu ar fi fost internat la un cămin, de aproximativ doi ani, unde ar primi îngrijirea corespunzătoare pentru teribila boală de care suferă. Aceasta pare să fi fost singura soluție, având în vedere că soția artistului, Valeria, este, la rândul ei, în vârstă, în timp ce fiul lor, Bogdan, tot actor, ar fi implicat în mai multe proiecte.

Valentin Uritescu primește tratamentul necesar la cămin

În cămin, Valentin Uritescu ar primi îngrijirea și medicația necesare, fiind tratat cu atenție maximă și respect de angajații centrului, în schimbul a 4.000 de lei pe lună. Deși s-ar afla într-o stare gravă, familia actorului trage speranțe că, la un moment dat, el va reveni acasă. Reamintim că Valentin Uritescu și-a făcut testamentul în urmă cu mai bine de un deceniu, când s-a hotărât să nu mai apară pe scena niciunui teatru din România, conform cancan.ro.

Pe 4 iunie, Valentin Uritescu a împlinit 80 de ani. Cu doar câteva zile înainte, soția lui, Valeria, a vorbit despre starea de sănătate a actorului, arătându-se extrem de îngrijorată.

“E lucid, dar are şi zile în care soţul meu nu poate vorbi. Recunoaşte lumea din jur, dar de multe ori pur şi simplu nu poate vorbi. Alternează zilele bune cu cele proaste, iar chestiunea asta pare constanta ultimilor ani, dar ce mă îngrijorează foarte tare este faptul că nu avem o predicţie asupra stării sale viitoare”, spunea Valeria Uritescu, potrivit impact.ro.

Cu mai mulți ani în urmă, Valentin Uritescu mărturisea că, atunci când a aflat că suferă de Parkinson, a fost la un pas de sinucidere. Din fericire, credința în Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste depresia care îl cuprinsese.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!». Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!».

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, povestea actorul acum câțiva ani.

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie 1941 în Vinerea, o localitate din județul Alba. El a studiat la Liceul “Aurel Vlaicu” din Orăștie și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan.