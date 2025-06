Doliu în lumea filmului. Unul dintre cele mai bune roluri al carierei lui Sartain a fost cel al șerifului rasist din filmul „Mississippi Burning”, regizat de Alan Parker.

Soția lui Gailard Sartain, cu care a fost căsătorit timp de 36 de ani, i-a încurajat pe fani să „continue să-i spună poveștile” și să se inspire din munca lui, scrie Fox News.

Gailard Sartain a murit din cauze naturale

Gailard Sartain, protagonist al filmelor „Mississippi Burning” și „The Buddy Holly Story”, a murit din cauze naturale la domiciliul său, a confirmat soția sa, Mary Jo Sartain, pentru Fox News Digital.

„Toată lumea are o poveste despre Gailard pe care o spune cu un zâmbet. Continuați să-i spuneți poveștile”, a spus Mary Sartain. Actorul s-a alăturat distribuției „Hee Haw” în 1972. A apărut în serial timp de 20 de ani în diverse roluri, inclusiv Orville bucătarul și funcționarul Maynard.

A jucat timp de două sezoane în serialul ”Hee Haw Honeys”

Gailard Sartain l-a interpretat pe Willie Billy Honey în serialul „Hee Haw Honeys”, între 1978 și 1979. Pe lângă „Hee Haw”, Sartain a apărut în nouă lungmetraje regizate de Alan Rudolph: „Roadie”, „Equinox”, „The Moderns”, „Love at Large”, „Songwriter”, „Endangered Species”, „Choose Me”, „Trouble in Mind” și „Made in Heaven”.

Într-un interviu acordat ziarului Tulsa World în 2017, Sartain declara că i-a plăcut să lucreze cu Alan Rudolph pentru că „pur și simplu mă lăsa liber. Inventam unele accente ale personajelor și alte chestii, iar el accepta”.

A fost șeriful rasist din ”Mississippi Burning”

Unul dintre cele mai bune roluri al carierei lui Sartain a fost cel al șerifului rasist din „Mississippi Burning”, (”Mississippi în flăcări”, film lansat în 1988. Regizat de Alan Parker, filmul se bazează pe investigarea, de către FBI, a dispariției, iar mai târziu a uciderii unor activiști pentru drepturile omului, în Mississippi anului 1964. Filmul îi are în rolurile principale pe Gene Hackman și Willem Dafoe.

În timpul interviului acordat Tulsa World, Sartain povestea:

„Nimănui nu-i place să fie distribuit în rolul unui țăran desculț, așa că atunci când am avut ocazia să joc alte roluri, am făcut-o cu bucurie. Am fost distribuit în acel rol și asta a schimbat cumva lucrurile”, a spus el la vremea respectivă.

Sartain s-a născut în Tulsa, Oklahoma, în 1943.