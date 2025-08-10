În ultima săptămână, echipele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat sancțiuni importante în cadrul acțiunilor desfășurate pe litoralul românesc. Comisarii din cadrul Comandamentului Litoral 2025 au efectuat verificări între 4 și 8 august, iar în urma neregulilor depistate au fost acordate sancțiuni în valoare totală de peste 620.000 de lei.

Au fost aplicate 103 amenzi contravenționale, alături de 38 de avertismente. De asemenea, au fost retrase definitiv de la vânzare produse care nu respectau normele legale, în valoare de peste 68.000 de lei, iar altele, în valoare de peste 14.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare. Totodată, 21 de operatori economici au primit interdicție de a continua prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat lipsa întreținerii adecvate a spațiilor de agrement (cablu electric neizolat, lipsa documentelor pentru echipamentele folosite, lipsa truselor de prim-ajutor, lipsa panourilor informative), neglijența în igienizarea piscinelor (lipsa indicatoarelor pentru temperatură, pH sau adâncime), șezlonguri murdare, grupuri sanitare cu depuneri de rugină, prestarea de servicii în spații fără autorizație, precum și vânzarea de produse „potențial periculoase”, unele notificate prin sistemul european Safety Gate.

Alte deficiențe au fost legate de verificarea inexistentă a echipamentelor de măsurare, lipsa condițiilor minime de confort în spațiile de cazare (saltele sau lenjerii neigienizate), prezentarea incompletă a informațiilor despre serviciile oferite, produse alimentare expirate sau depozitate în condiții necorespunzătoare, folosirea unor frigidere cu depuneri masive de gheață și produse fără etichete sau elemente de identificare.

S-au identificat și probleme privind suvenirurile vândute fără informații minime obligatorii, dar și etichetări incorecte pentru produse textile și încălțăminte.

În luna anterioară, în cadrul Comandamentului Litoral 2024, ANPC a desfășurat o campanie amplă de controale, vizând peste 800 de operatori economici de pe litoral. Au fost făcute 888 de verificări și s-au aplicat amenzi ce au depășit valoarea de 4,7 milioane de lei. Totodată, au fost emise 477 de avertismente, majoritatea în contextul activităților de consiliere.

Printre abaterile identificate în acea perioadă s-au aflat folosirea produselor alimentare expirate, lipsa igienei în unități de alimentație publică, echipamente frigorifice defecte sau murdare, depozitarea incorectă a produselor și utilizarea unor practici nesigure în bucătării.

Problemele de informare a consumatorilor au fost frecvente: etichete incomplete, lipsa mențiunilor despre alergeni sau declarații nutriționale, precum și utilizarea unor etichete neconforme pe produse congelate. Totodată, s-au descoperit „practici comerciale înșelătoare”, cum ar fi comercializarea de jucării fără marcaj CE corespunzător, fără traducere în limba română sau notificate ca periculoase prin sistemul RAPEX.

Ca măsuri suplimentare, comisarii ANPC au retras definitiv de la vânzare produse în valoare de aproximativ 430.000 lei, au interzis temporar comercializarea altora de circa 800.000 lei și au suspendat activitatea pentru 58 de firme până la remedierea deficiențelor. În plus, s-a propus încetarea unor „practici comerciale incorecte” pentru 8 operatori economici.