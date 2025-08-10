În mediul urban, atunci când o pisică locuiește într-un apartament situat la etajele superioare – în special peste etajul patru – riscul de a cădea este unul major, mai ales dacă balconul nu este protejat corespunzător. Astfel de accidente se pot solda cu răniri grave sau chiar moartea animalului, întrucât pisicile nu conștientizează în totalitate pericolul înălțimii.

La curte, pericolele sunt diferite, dar la fel de importante. Dacă gardurile nu sunt suficient de înalte sau nu sunt echipate cu sisteme speciale care împiedică pisica să le escaladeze, aceasta poate părăsi perimetrul locuinței. În aceste situații, un scenariu frecvent este ca pisica să fie luată de altcineva, mai ales dacă este blândă și prietenoasă, fără a mai fi returnată.

Deși pericolul reprezentat de câinii vagabonzi s-a redus considerabil în ultimii ani, există în continuare alte amenințări serioase în exterior. Unul dintre cele mai mari riscuri este traficul rutier – pisicile nu știu să se ferească de mașini, astfel că pot fi ușor lovite și rănite grav. În plus, interacțiunile cu alte pisici pot deveni conflictuale.

„Orice pisică e obișnuită cu un spațiu relativ restrâns. Nu are nevoie de teritorii mari, precum câinele. E suficient spațiul unui apartament, chiar al unei garsoniere. Scosul în curte este o plăcere pentru unele pisici, în timp ce altele pot să privească din cadrul ușii și să nu iasă afară. Dacă stăm la apartament, stăm mai sus de etajul patru și nu avem un balcon asigurat, există riscul să cadă și să moară. La curte însă, dacă nu avem o curte asigurată cu niște garduri mai înalte – sunt niște role care se pun astfel încât pisica să alunece înapoi când încearcă să se urce pe un gard de lemn – există pericolul, în cel mai fericit caz, să ne-o oprească cineva dacă vede că este blândă și prietenoasă și normal că nu o mai întorc”, a explicat Adrian Dragotă, conform DC News.

Având în vedere numărul mare de pisici care trăiesc în libertate și natura lor teritorială, o pisică domestică poate intra fără intenție pe teritoriul altei pisici, ceea ce duce adesea la confruntări, mușcături și răni.

„În al doilea rând, nu mai există riscul cu câinii, pentru că acum nu mai sunt câini pe stradă și nu o mai atacă nimeni, dar rămâne riscul reprezentat de mașini. Nu știu să se ferească de mașini și automat le pot lovi. De asemenea, având în vedere că avem o populație destul de mare de pisici și sunt niște animale care nu pot fi gestionate – e greu să prinzi o pisică ce trăiește pe stradă – poate intra în conflicte, vine acasă mușcată sau rănită. Pisica poate intra în teritoriul altei pisici fără să-și dea seama și automat intrusul e respins prin încăierare”, a conchis specialistul.

Adrian Dragotă, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul felinelor, subliniază importanța protejării pisicilor, fie că acestea trăiesc în medii urbane, fie la curte. În calitate de președinte al Federației Naționale Felinologice Române, arbitru felin în competiții și crescător specializat, acesta promovează constant siguranța și bunăstarea pisicilor, fiind un susținător activ al responsabilității în îngrijirea animalelor de companie.