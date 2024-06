Un antreprenor român afumă Broadway cu miros de mici. ”Mâncarea la pungă”, inovația care promite să revoluționeaza HoReCa

Antreprenorul brașovean Valentin Șoneriu, director general al Carmolimp, lansează duminică, 16 iunie, la New York brandul de mici ”Litălși”. Carmolimp participă la „Romania Day” pe faimoasa stradă Broadway. Micii sub acest brand vor putea fi găsiți și în magazinele românești începând cu această vară. Dar Valentin Șoneriu a lansat la începutul acestui an un produs care ar putea revoluționa industria HoReCa de la noi: mâncarea gătită ambalată la pungă. În podcastul ”Picătura de business” omul de afaceri a explicat că un restaurant își reduce cu cel puțin o treime costurile cu angajații.