Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR) avertizează asupra riscurilor sociale și economice majore generate de o posibilă creștere a cotei TVA aplicate în sectorul HoReCa. Estimările arată că măsura ar duce la concedieri în masă și la dispariția unei părți semnificative din companiile active în domeniu.

Datele comunicate de FPIOR sugerează că, în lipsa unor măsuri compensatorii, aproximativ o treime din firmele din sectorul HoReCa s-ar putea închide în decurs de 6–12 luni de la implementarea unei creșteri a TVA-ului.

Acest procent ar corespunde cu închiderea a circa 330 de companii doar dintre membrii actuali ai federației. În paralel, se estimează că peste 8.400 de angajați și-ar putea pierde locul de muncă doar în rândul acestor companii.

Reprezentanții industriei ospitalității afirmă că majorarea TVA-ului fără o strategie clară ar afecta grav capacitatea de funcționare a firmelor.

Ei atrag atenția că lipsa unui dialog real cu autoritățile agravează perspectivele pentru un sector deja fragilizat de contextul economic actual.

La scară națională, scenariul este și mai sumbru. Potrivit federației, efectul extins ar putea duce la peste 50.000 de disponibilizări în întregul sector HoReCa.

Printre cei mai afectați s-ar număra tinerii, femeile și lucrătorii sezonieri – adică exact categoriile considerate cele mai vulnerabile pe piața muncii.

FPIOR estimează că, în ciuda unei posibile creșteri a veniturilor din TVA cu 300–400 milioane de lei anual, statul ar înregistra pierderi mult mai mari din contribuții sociale și impozite aferente locurilor de muncă desființate.

Pierderile bugetare totale ar putea depăși 1,2 miliarde de lei, potrivit calculelor federației, care includ și impactul negativ asupra altor sectoare conexe, precum transporturile și serviciile de aprovizionare.

Federația solicită autorităților să formeze de urgență o comisie mixtă compusă din specialiști în economie, insolvență și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Aceasta ar trebui să elaboreze un plan de acțiune adaptat specificului industriei ospitalității și să prevină efectele negative pe termen mediu și lung.

Reprezentanții FPIOR subliniază că nu au fost consultați în mod real în privința acestor măsuri. Deși au transmis comunicate și au pus la dispoziția autorităților studii finanțate din surse private, răspunsurile primite nu au fost urmate de inițierea unui dialog constructiv.

„FPIOR solicită urgent încetarea haosului și formarea unei comisii mixte, din profesori universitari, specialiști în insolvență și reprezentanții reali ai mediului de afaceri românesc.

Toate instituțiile din mediul privat au punctat posibilele efecte negative asupra economiei. Și noi, la rândul nostru, am trimis înștiințări și comunicate încă din primele zile. Din fonduri private, am comandat studii. Le-am înaintat. Am primit răspunsuri frumoase, protocolare, dar nu invitații la dialog.

Nu întrebări suplimentare. Acesta este un aspect îngrijorător: ori există o agendă și românii nu știu, ori este deja haos, iar măsurile sunt doar modalități de apărare, nu parte a unui plan de redresare. În ambele situații, trebuie luate măsuri și cerem susținere publică”, a declarat Răzvan Baltă, vicepreședinte FPIOR.