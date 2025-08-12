Creșterea semnificativă a prețurilor locuințelor noi în Bulgaria este legată de pregătirea țării pentru adoptarea monedei euro.

Georgi Shopov, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor din Construcții, a explicat la Bloomberg TV Bulgaria că „viitoarea intrare a Bulgariei în zona euro va continua să influențeze semnificativ piața imobiliară în viitorul apropiat”.

Potrivit estimărilor sale, prețurile vor crește cu 12-15% până la finalul anului 2025, iar în 2026 se va înregistra o încetinire a acestei tendințe, cu o majorare de aproximativ 10%.

Pe lângă efectul schimbării monedei, se așteaptă un aflux important de investiții străine în țară.

„Unele dintre acestea vor avea ca obiectiv sectorul imobiliar”, a adăugat Shopov, avertizând că aceste capitaluri vor pune presiune suplimentară asupra prețurilor apartamentelor, „reducând accesibilitatea pentru mulți rezidenți”.

Pentru a contracara scumpirile și deficitul de locuințe, Shopov a făcut un apel către autoritățile locale, în special către Departamentul de Urbanism din Primăria Sofia.

El a cerut să se „accelereze emiterea de permise de construcție”, argumentând că „sporirea ritmului aprobării permiselor ar majora numărul de locuințe pe piață și ar ajuta la stabilizarea prețurilor”.

Cu toate acestea, situația este îngrijorătoare, deoarece ritmul de aprobare a permisului de construire s-a deteriorat.

Shopov a subliniat că, „în pofida promisiunilor oficiale, există un declin semnificativ al numărului de permise emise, ceea ce creează un deficit de locuințe și contribuie la majorarea prețurilor”.

Datele Institutului Național de Statistică confirmă acest trend, arătând o scădere cu 16% a permiselor pentru locuințe în Sofia în primul semestru al anului 2025 comparativ cu 2024.

În ciuda stabilizării prețurilor materialelor de construcții, costul locuințelor continuă să urce, iar Shopov a explicat care este motivul principal.

„Prețul terenului are un rol crucial în prețul final al ansamblurilor rezidențiale”, spune el.

În prezent, cheltuielile legate de teren reprezintă între 35% și 50% din costul total al suprafeței construite, ceea ce crește semnificativ prețul final pentru cumpărători.

Această situație împiedică echilibrarea cererii cu oferta pe piața imobiliară.

Shopov a mai spus că „dacă analizăm situația din 2025 față de anul precedent, observăm o scădere semnificativă a permiselor emise, ceea ce reduce numărul locuințelor disponibile”.

Shopov a accentuat că, într-o economie de piață, este esențial ca cererea și oferta să fie echilibrate, mai ales în sectorul imobiliar.

El a sugerat că municipalitățile și statul ar putea reduce deficitul de locuințe printr-o reglementare mai eficientă a terenurilor și eliminarea obstacolelor administrative.

„Autoritățile locale și centrale trebuie să colaboreze pentru a facilita accesul la terenuri și pentru a simplifica procedurile birocratice”, a declarat acesta.

Astfel, ar putea fi stimulate noi proiecte rezidențiale, ceea ce ar contribui la stabilizarea prețurilor și la o mai bună accesibilitate a locuințelor pentru cetățeni.