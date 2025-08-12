În aceste zile, există reguli stricte de liniște care trebuie respectate pe tot parcursul zilei. Lucrările care produc zgomot, precum cositul ierbii, bătutul cuie sau tăiatul lemnelor, sunt interzise legal pentru a evita conflictele cu vecinii. Aceste reguli includ și utilizarea mașinii de spălat, dacă aceasta produce zgomot.

Restricțiile nu se aplică doar în intervalul orar 22:00 – 06:00, ci pe întreaga durată a zilei. Surprinzător, chiar și activitățile fără zgomot pot fi interzise dacă deranjează liniștea vecinătății. Un exemplu este spălatul rufelor în curte sau pe balcon, dacă acestea sunt vizibile publicului.

Deși uscarea rufelor nu produce zgomot, vecinii se pot simți deranjați în liniștea lor, mai ales dacă văd hainele atârnate. Legislația din Germania privind liniștea în zilele de sărbătoare variază în funcție de land, astfel încât regulile pot fi diferite în diverse zone, conform informațiilor publicate de Focus.

Chiriașii ar trebui să consulte regulamentul casei și contractul de închiriere înainte de a spăla rufe. Proprietarii pot interzice folosirea mașinii de spălat din spațiile comune în zilele de duminică și sărbători legale. De asemenea, uscarea rufelor în spațiile comune poate fi interzisă în aceste zile.

Deși în practică spălatul și uscarea rufelor în zilele de duminică rar cauzează probleme, este bine să respectați orele de liniște. Mașina de spălat trebuie să funcționeze la un nivel de zgomot similar cu cel al unei camere, pentru a nu deranja vecinii. O mașină neechilibrată poate produce zgomote puternice în timpul centrifugării, ceea ce poate fi deranjant.

În cazul unor conflicte cu vecinii, cel mai bine este să renunțați la spălatul rufelor în ziua respectivă și să vă bucurați de o zi de odihnă în liniște.

Respectarea liniștii în zilele de duminică și sărbători este esențială pentru conviețuirea pașnică în comunități. Nu doar zgomotul, ci și aspectele vizuale pot afecta confortul vecinilor.

Conform sursei menționate, este importantă consultarea contractului de închiriere și regulamentul casei înainte de a desfășura astfel de activități.