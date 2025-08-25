Mulți oameni iubesc să asculte muzică vara, în grădină sau pe balcon. Și în Germania, este în regulă să faci asta, dar trebuie să fii atent la câteva reguli ca să nu ai probleme.

Poți asculta muzică, te poți uita la TV sau să petreci timp în grădina sau pe balconul tău, dar trebuie să ai grijă să nu faci prea mult zgomot, ca să nu deranjezi vecinii. Chiar și ziua, muzica nu trebuie să fie prea tare – trebuie să fie la un volum normal, cum ai asculta în casă.

Legea nu spune exact cât e „volumul normal”, dar se consideră că e undeva între 30 și 40 decibeli, adică cât zgomot face un frigider sau o ploaie ușoară.

Ca să nu apară certuri, trebuie să respectăm orele de liniște stabilite prin lege. Aceste ore pot fi diferite în funcție de regiune sau oraș. Și în contractul de închiriere pot fi reguli speciale.

De obicei, sunt următoarele:

Liniștea pe timpul nopții: de la 22:00 până dimineața, la 6:00 sau 7:00

Liniștea în duminici și sărbători: toată ziua

Pauza de prânz (în unele zone): de obicei între 12:00 și 15:00

În aceste ore, nu trebuie să faci zgomot puternic în grădină sau pe balcon. Nu e voie să folosești mașini sau aparate zgomotoase. Vorbitul trebuie să fie încet, iar muzica atât de încet încât vecinii să o audă foarte slab, ideal sub 35 de decibeli.

Zgomotul făcut de câini care latră tare sau certurile sunt considerate deranj. În aceste ore nu este permisă muzica tare. Dacă un copil plânge noaptea în vecini, ceilalți trebuie să înțeleagă și să tolereze.

Cel mai bine este să ajungeți la o înțelegere care să țină cont de ambele părți: dreptul tău să asculți muzică și să te exprimi, dar și dreptul vecinilor la liniște și odihnă. Vorbitul deschis și stabilirea unor reguli clare pot preveni conflictele. Zgomotul tare și constant poate fi considerat o problemă a locuinței. Dacă zgomotul e mereu prezent, chiria poate fi redusă sau pot fi luate alte măsuri legale.

Dacă nu respecți orele de liniște, poți primi amendă de până la 5.000 de euro.