În Ploiești, autoritățile au trecut la măsuri ferme împotriva șoferilor care ignoră regulile de parcare în zonele rezervate. Luni, 11 august 2025, echipele Serviciului de Gospodărire Urbană (SGU) au desfășurat un control în parcarea supraetajată de pe strada Cuza Vodă, vizând ocuparea fără drept a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități și a stațiilor pentru încărcarea mașinilor electrice.

Mai multe autoturisme au rămas cu roțile blocate, chiar dacă proprietarii plătiseră tariful standard de parcare. Reprezentanții SGU au subliniat că aceste spații speciale nu pot fi folosite decât de beneficiarii pentru care au fost create.

„Blocarea accesului la stațiile de încărcare destinate autoturismelor electrice poate avea consecințe neplăcute chiar dacă tariful de parcare a fost achitat corespunzător! Acest lucru este valabil și pentru ocuparea fără drept a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități!”, au scris pe Facebook reprezentanții SGU Ploiești.

Directorul general al SGU, Dragoș Măchițescu, a explicat că tarifele pentru deblocarea roților variază în funcție de tipul locului ocupat. Cei care blochează accesul la stațiile pentru vehicule electrice trebuie să plătească 145 de lei, în timp ce ocuparea abuzivă a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități se sancționează cu 218 lei.

Oficialii avertizează că acțiunile de acest tip vor continua, scopul fiind protejarea accesului real pentru persoanele cu dizabilități și pentru utilizatorii de mașini electrice, precum și descurajarea comportamentului incorect în parcările publice, scrie observatorulph.ro.

Regulamentul propus privind parcarea specifică clar situațiile în care poate fi aplicată măsura blocării roții. Printre acestea se numără: