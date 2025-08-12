Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a luat o decizie fermă privind gestionarea fondurilor publice alocate protecției împotriva inundațiilor. Într-un anunț făcut pe 11 august, aceasta a informat că va dispune o verificare amănunțită prin trimiterea Corpului de Control la Administrația Națională „Apele Române”.

Motivul este neaccesarea unor sume importante, în valoare de 350 de milioane de euro, destinate finanțării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru consolidarea infrastructurii hidrotehnice.

„S-au pierdut mulți bani pe mediu. La Apele Române s-au pierdut 350 de milioane de euro. Scenariul evident este că, atunci când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință”, a spus Diana Buzoianu la Digi24.

Ministra a criticat dur atitudinea celor responsabili din cadrul instituției subordonate, care, în pofida resurselor financiare considerabile puse la dispoziție în ultimii doi ani și jumătate, nu au reușit să implementeze lucrările esențiale pentru construirea și reabilitarea digurilor, barajelor și polderele. Această lipsă de acțiune expune comunitățile vulnerabile la riscul unor inundații tot mai frecvente și severe, generate de schimbările climatice.

„Să spunem că ai fost totuși de bună credință și ai pierdut 350 de milioane de euro. Mai contează? Realitatea e că tu nu ai gestionat deloc corect situația și nu ai ce să cauți în funcțiile respective”, a spus Buzoianu.

În opinia ministrului, investițiile în infrastructura de protecție împotriva inundațiilor ar fi trebuit să fie o prioritate națională, mai ales în contextul în care fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente. Totodată, Buzoianu a atras atenția că „Apele Române” nu au avut niciun motiv să nu folosească acești bani, având un buget consistent, dar, în schimb, au rămas inactivi.

Această situație determină o intervenție clară din partea Ministerului Mediului, care va urmări cu rigurozitate identificarea cauzelor blocajelor și sancționarea celor care au contribuit la pierderea acestor resurse vitale pentru siguranța publică.