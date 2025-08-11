Noile măsuri vor fi adoptate printr-o lege care are rolul de a consolida aceste instituții, în contextul îndeplinirii condițiilor necesare pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit ministrului, în această săptămână vor fi adoptate două hotărâri de Guvern care fac parte din pachetul de măsuri necesare pentru procesul de aderare. Ea a subliniat că aceste decizii reprezintă pași importanți pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și operațional al celor două instituții de control din domeniul mediului și silviculturii.

„Sunt ferm convinsă că săptămâna aceasta, de exemplu, trecem două hotărâri de Guvern, condiții de aderare la OCDE. Nu știu dacă lumea știe de faptul că trebuia să fie consolidată activitatea Gărzii de Mediu, Gărzii Forestiere, drept condiții de aderare la OCDE, dar iată, vom avea aceste hotărâri care trec. Sunt niște hotărâri bune, de altfel”, a declarat Diana Buzoianu la Digi 24.

Buzoianu a atras atenția că autoritățile din România nu au comunicat suficient de clar, în ultimii ani, despre deciziile și reformele necesare pentru îndeplinirea cerințelor OCDE. În opinia sa, o comunicare mai bună și mai predictivă ar fi putut facilita înțelegerea publică a acestor procese.

„Cu siguranță, întotdeauna se poate comunica mult mai bine și mult mai predictiv. Pe multe dintre condițiile de aderare la OCDE, din păcate, puteam să comunicăm și se putea comunica de-a lungul timpului, în mulți ani de zile, mult mai bine”, a mai spus ministrul.

Ministrul a dat ca exemplu modificarea legislației privind accesul la fondurile private de pensii, inclusiv Pilonul 2, ca parte din obligațiile pe care România trebuie să le respecte pentru a adera la OCDE. Aceste modificări ar avea ca scop respectarea dreptului la proprietate privată și adaptarea cadrului legal la standardele internaționale cerute de organizație.

În acest sens, Buzoianu a precizat că este nevoie de o reglementare mai strictă în domeniul pensiilor private, lucrând alături de experți pentru îmbunătățirea legislației existente. Propunerile actuale pot fi optimizate, astfel încât să respecte atât cerințele OCDE, cât și interesele României.