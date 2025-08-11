Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a readus în discuție posibilitatea publicării listelor cu persoanele fizice care au datorii la plata taxelor și impozitelor. Attila consideră că această măsură ar putea avea un impact real asupra disciplinei fiscale și ar genera o presiune socială suficient de puternică pentru a determina achitarea restanțelor.

Discuția a pornit de la o întrebare adresată, luni seară, în cadrul unei emisiuni la Antena 3, privind oportunitatea unei astfel de decizii.

„Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură şi sper că se va pune în aplicare. Am avut cinci dezbateri foarte bune cu primăriile şi preşedinţii de consilii judeţene. Această propunere a venit de la o asociaţie, de la Asociaţia Comunelor din România, care ne-a semnalat că astăzi este considerat secret fiscal natura şi valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Drept urmare, nu poate fi pus pe site-ul unei primării sau pe site-ul ANAF-ului”, a declarat ministrul.

În prezent, legislația califică drept „secret fiscal” informațiile referitoare la natura și valoarea debitului datorat de o persoană fizică, ceea ce împiedică publicarea acestora de către autorități. Cseke Attila susține însă că acest cadru legal trebuie modificat pentru a asigura mai multă transparență.

„Am identificat textul legal şi propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost aşa. Am avut perioade în care această informaţie legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2 era publică şi se afişa. La un moment dat, această informaţie a fost clasificată ca şi secret fiscal pe legislaţie. Noi dorim să arătăm transparenţă şi eu sunt convins că dacă acest lucru se va face, va avea şi eficienţă”, a afirmat oficialul.

Ministrul consideră că publicarea datornicilor ar acționa ca un factor psihologic, determinând cel puțin o parte dintre aceștia să își achite obligațiile fiscale.

„Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii. Şi nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmaţii, dar cred că unii vor plăti”, a subliniat Cseke Attila.

Acesta a explicat că ideea nu este una nouă și că în trecut autoritățile locale obișnuiau să afișeze public numele restanțierilor și sumele datorate, însă o modificare legislativă a transformat aceste date în informații confidențiale.