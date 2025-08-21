Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța a anunțat că, începând cu anul 2025, organizatorii de spectacole și competiții sportive vor trebui să respecte reguli clare privind impozitul pe spectacole. Conform HCL 412/2024, obligația fiscală se declară și se achită lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul, a postat Primăria Constanța pe Facebook.

Impozitul se stabilește prin aplicarea unei cote de 2% la veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoare adăugată.

Taxa se aplică pentru:

spectacole de teatru, balet, operă, operetă, concerte filarmonice sau alte manifestări muzicale;

proiecții de film la cinematograf;

spectacole de circ;

competiții sportive interne sau internaționale;

alte manifestări artistice care nu intră în categoriile menționate anterior.

Formularul „Decont impozit pe spectacole” este pus la dispoziție pe site-ul oficial al instituției, www.spit-ct.ro, în secțiunea Persoane Juridice/Documente declarare. Documentul trebuie completat și transmis lunar de către organizatori.

Conform art. 482 din Codul Fiscal, spectacolele și manifestările organizate în scopuri umanitare beneficiază de scutire de la plata impozitului pe spectacole.

SPIT atrage atenția că neplata impozitului la termenul legal atrage majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, calculate începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la stingerea integrală a datoriei.