Într-un mesaj publicat duminică, 1 martie, pe platforma X, Roberta Metsola a afirmat că Uniunea Europeană sprijină poporul iranian în dreptul său de a-și decide viitorul și a cerut ca toate statele implicate în acțiuni militare să protejeze populația civilă.

Președintele Parlamentului European a detaliat impactul represiunii regimului iranian asupra victimelor interne și ale conflictelor regionale, subliniind că libertatea și respectarea drepturilor omului rămân priorități fundamentale pentru Uniunea Europeană.

Ea a făcut referire la victimele represiunii, inclusiv cei executați, dispăruți forțat sau deținuți politic, copiii crescuți sub teama regimului, femeile afectate și persoanele obligate să trăiască în exil. Metsola a amintit de tânăra Jina Mahsa Amini, decedată după ce a fost reținută de Poliția Moralității pentru modul în care purta jihabul, și a evocat victimele terorismului susținut de regimul iranian în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Mesajul său a subliniat că această etapă trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran și că poporul iranian trebuie să fie liber. Metsola a insistat că lupta pentru libertate nu este doar politică, ci existențială, și a cerut ca fiecare voce tăcută, fiecare victimă și fiecare european ostatic să fie recunoscută.

„Sfârșitul Ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, a venit momentul libertății. Pentru toți cei uciși, executați sau dispăruți forțat; Pentru toți copiii care au fost nevoiți să crească sub teama jugului regimului; Pentru toate mamele obligate să caute prin subsoluri însângerate, pline de cadavre nevinovate, în căutarea celor dragi; Pentru generațiile de iranieni care au trebuit să-și părăsească casele și să trăiască în exil; Pentru fiecare deținut politic torturat, executat sau închis pe nedrept; Pentru femei, pentru viață, pentru libertate. Pentru Jina Mahsa Amini (n.red. tânăra care a murit după ce a fost arestată de Poliţia Moralităţii pentru că nu purta corect jihabul). Pentru fiecare voce tăcută pentru totdeauna; Pentru fiecare fiu spânzurat într-o piață publică; Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții îngrozitoare de teroriștii din IRGC; Pentru toate victimele interpușilor terorismului pe care regimul i-a instruit, finanțat, echipat și susținut, în timp ce ucideau mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume, în ultimele două generații; Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci existențială; Pentru toți cei care își doresc ca poporul iranian să trăiască în lumină, nu să rămână cufundat în întuneric; Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a transmis Roberta Metsola într-o postare realizată pe X.

Postarea poate fi vizualizată aici.

The end of the Ayatollah must signal the end of the age of dictators in Iran. After 47 years, it must be time for freedom. For all those murdered, executed and forcibly disappeared; For all those children made to grow up in fear of the regime’s shackles; For all those mothers… — Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2026

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza luni o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, ca urmare a atacurilor militare ale Statele Unite ale Americii şi Israel asupra Iranului. Sesiunea specială a Consiliului Guvernatorilor agenţiei ONU, cu sediul la Viena, va analiza aspectele legate de aceste atacuri și implicațiile lor asupra teritoriului Iran.

Această decizie survine după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, anunțată sâmbătă seara de președintele Donald Trump și confirmată duminică dimineață de presa de stat iraniană. În atacurile care au dus la decesul său au fost ucise și fiica, nepotul, nora și ginerele lui Khamenei.

În replică, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, vizând diverse ținte, ca răspuns la operațiunile militare ale SUA și Israelului. Reuniunea AIEA va permite guvernelor să discute consecințele acestor atacuri și să examineze măsurile necesare pentru securitatea nucleară și respectarea normelor internaționale.