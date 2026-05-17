Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) informează că seismul a avut magnitudinea de 2,6 pe scara Richter și s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău.

Conform informațiilor transmise de INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 02:33:44, ora locală a României, la o adâncime de 119,6 kilometri. Specialiștii au încadrat seismul drept unul slab.

Institutul a precizat că mișcarea tectonică s-a produs în apropierea mai multor orașe din țară, respectiv la 52 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 71 de kilometri est de Brașov și 85 de kilometri nord-est de Ploiești.

Tot sâmbătă, România a fost zguduită de un alt cutremur în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta s-a produs la ora locală 08:53 și a avut magnitudinea de 3,5 pe scara Richter. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 145 de km.

Chiar dacă magnitudinea a fost una redusă, cutremurele produse la asemenea adâncimi pot fi resimțite pe suprafețe întinse, inclusiv în mai multe județe din sudul și centrul țării.

„În ziua de 16 Mai 2026 la ora 08:53:53 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 145.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focsani, 57km S de Buzau, 66km SE de Sfantu-Gheorghe, 74km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti”, au transmis seismologii la momentul respectiv.

Amintim că zona seismică Vrancea este cea mai importantă regiune cu activitate tectonică din România și una dintre cele mai active din Europa. În această zonă au loc frecvent cutremure produse la adâncimi mari, multe dintre ele fiind resimțite nu doar în București, ci și în alte regiuni situate la sute de kilometri distanță.

Potrivit specialiștilor, specificul regiunii Vrancea este legat de producerea cutremurelor intermediare, care apar de regulă la adâncimi între 60 și 200 de kilometri. Din această cauză, inclusiv seismele cu magnitudine moderată pot fi simțite pe suprafețe foarte întinse.

De-a lungul timpului, România s-a confruntat cu numeroase cutremure puternice generate în zona Vrancea. Cel mai grav a fost seismul din 4 martie 1977, cu magnitudinea de 7,4, care a provocat distrugeri majore, mai ales în București, și a dus la pierderea a mii de vieți omenești.