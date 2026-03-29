Seismul s-a produs la o adâncime de 140 km, în apropierea orașelor Focșani (52 km vest), Sfântu-Gheorghe (58 km est), Buzău (67 km nord), Brașov (70 km est), Ploiești (93 km nord-est) și Bacău (99 km sud). Cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.

Cutremur în România! Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat, joi, producerea a două cutremure de mică intensitate în România.

Primul cutremur s-a înregistrat în județul Alba, în Transilvania, la ora 13:57:50 (ora României), cu magnitudinea de 2,0 și la adâncimea de 5,9 km. Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe: 42 km NV de Alba Iulia, 51 km NE de Deva, 55 km SV de Turda, 60 km SV de Cluj-Napoca, 65 km N de Hunedoara, 92 km V de Mediaș, 95 km NV de Sibiu și 99 km S de Zalău.

Cel de-al doilea cutremur a avut loc în județul Brașov, la ora 12:26:36, cu magnitudinea 2,3 și adâncimea de 5,1 km. Seismul a fost resimțit în apropierea orașelor: 39 km V de Sfântu-Gheorghe, 42 km NV de Brașov, 76 km E de Mediaș, 86 km SE de Târgu-Mureș și 90 km E de Sibiu.

Două cutremure au zguduit luni dimineața România, produse la doar trei minute distanță în județele Buzău și Argeș.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 6:52 în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Argeș, având magnitudinea 2,1 și o adâncime de 5,1 km. La doar trei minute distanță, la ora 6:55, un alt seism a avut loc în județul Buzău, cu magnitudinea 2,9 și adâncimea de 144,2 km.

Păstrează-ți calmul și nu intra în panică.

Adăpostește-te: stai sub o masă solidă sau un birou și protejează-ți capul și gâtul.

Dacă nu ai unde să te adăpostești, stai lângă un perete interior, departe de ferestre.

Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.

Îndepărtează-te de ferestre, oglinzi, obiecte care pot cădea.

Dacă ești în interior

Rămâi în clădire până se oprește cutremurul.

Nu ieși în grabă pe ușă dacă nu este sigur.

După ce se oprește, evacuează calm locuința.

Dacă ești afară

Mergi într-un spațiu deschis, departe de clădiri, stâlpi, cabluri electrice sau copaci.

Așteaptă să se oprească mișcarea.

Dacă ești în mașină

Trage pe dreapta într-un loc sigur.

Evită podurile, pasajele, clădirile sau liniile electrice.

Rămâi în mașină până la încetarea cutremurului.

După cutremur

Verifică dacă există răni și acordă primul ajutor dacă este nevoie.

Verifică dacă există scurgeri de gaz sau incendii.

Evită folosirea telefonului inutil (liniile pot fi aglomerate).

Fii pregătit pentru replici (cutremure secundare).