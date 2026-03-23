Cel de-al doilea cutremur, produs la doar trei minute distanță, a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter și s-a înregistrat în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Pe 23 martie 2026, la ora 06:52:35 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab în zona seismică Făgăraș-Câmpulung. Seismul a avut o magnitudine de 2,1 și s-a produs la o adâncime de 5,1 km.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, la aproximativ 46 km nord-vest de Târgoviște, 52 km sud-vest de Brașov, 54 km nord-est de Pitești, 66 km est de Râmnicu Vâlcea, 76 km nord-vest de Ploiești, 80 km sud-vest de Sfântu Gheorghe și 97 km sud-est de Sibiu.

Pe 23 martie 2026, la ora 06:55:40 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab în zona seismică Vrancea-Buzău. Seismul a avut o magnitudine de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 144,2 km.

Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, la aproximativ 53 km vest de Focșani, 59 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 70 km est de Brașov și 85 km nord-est de Ploiești.

În timpul cutremurului

Păstrează-ți calmul și nu intra în panică.

Adăpostește-te: stai sub o masă solidă sau un birou și protejează-ți capul și gâtul.

Dacă nu ai unde să te adăpostești, stai lângă un perete interior, departe de ferestre.

Nu fugi pe scări și nu folosi liftul.

Îndepărtează-te de ferestre, oglinzi, obiecte care pot cădea.

Dacă ești în interior

Rămâi în clădire până se oprește cutremurul.

Nu ieși în grabă pe ușă dacă nu este sigur.

După ce se oprește, evacuează calm locuința.

Dacă ești afară

Mergi într-un spațiu deschis, departe de clădiri, stâlpi, cabluri electrice sau copaci.

Așteaptă să se oprească mișcarea.

Dacă ești în mașină

Trage pe dreapta într-un loc sigur.

Evită podurile, pasajele, clădirile sau liniile electrice.

Rămâi în mașină până la încetarea cutremurului.

După cutremur

Verifică dacă există răni și acordă primul ajutor dacă este nevoie.

Verifică dacă există scurgeri de gaz sau incendii.

Evită folosirea telefonului inutil (liniile pot fi aglomerate).

Fii pregătit pentru replici (cutremure secundare).