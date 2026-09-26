Riscurile din piața titlurilor de stat. Radu Georgescu: Sistemul bancar din România stă pe un munte de hârtii

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra rolului pe care titlurile de stat îl au în economie și asupra expunerii băncilor și fondurilor de pensii private din România la aceste instrumente. El susține că evoluția dobânzilor poate produce pierderi importante pentru anumite titluri deja emise și consideră că înțelegerea acestei piețe este esențială pentru cei care vor să înțeleagă ce se întâmplă în economie.

Economistul pornește de la modul în care statul se împrumută. Atunci când are nevoie de finanțare, Guvernul emite titluri de stat, iar investitorii, băncile sau populația îi împrumută bani în schimbul unei dobânzi.

În România, populația poate cumpăra astfel de instrumente inclusiv prin programele Tezaur și Fidelis.

„Dacă vrei să înțelegi economie sau dacă vrei să înțelegi cum să te pregătești din punct de vedere financiar, cel mai bine începi cu titlurile de stat. Evoluția titlurilor de stat te influențează direct sau indirect, mult mai mult decât ai crede”, afirmă Radu Georgescu.

Acesta susține că guvernele României au emis cantități importante de titluri de stat în ultimii șase ani.

La nivel mondial, potrivit cifrelor prezentate de economist, guvernele au emis titluri în valoare de 110 trilioane de dolari, iar piața titlurilor de stat și a obligațiunilor este mai mare decât piețele bursiere luate împreună.

Radu Georgescu explică și relația inversă dintre dobânzi și prețul pe piață al obligațiunilor deja emise. Dacă un investitor deține un titlu care oferă o dobândă de 4%, iar noile titluri ajung să ofere 7%, instrumentul mai vechi devine mai puțin atractiv pentru cine dorește să îl cumpere pe piața secundară.

Pentru a putea fi vândut înainte de scadență, prețul acestuia poate astfel să scadă.

Economistul susține că „90% din titlurile de stat emise de guverne în ultimii 10 ani se vând acum în pierdere”, unele înregistrând, potrivit acestuia, scăderi de peste 40%.

El oferă exemplul unor titluri identificate prin codul ISIN XS2330514899, despre care spune că au fost emise de Guvernul României în 2021, în valoare de 1,3 miliarde de euro.

„Azi, 26 septembrie, aceste hârtii se vând cu o pierdere de 40%”, afirmă Radu Georgescu.

Economistul atrage atenția și asupra legăturii dintre datoria publică și sistemul financiar românesc.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, titlurile de stat reprezintă peste 30% din activele sistemului bancar din România. Radu Georgescu descrie Guvernul României drept cel mai important client al sistemului bancar și susține că expunerea băncilor românești pe titlurile de stat este cea mai mare din Europa.

„Tot sistemul bancar din România și sistemul de pensii private stau pe un munte de hârtii tipărite de guvernele din România”, afirmă economistul.

Acesta spune că situația este asemănătoare în cazul pensiilor private, unde aproximativ 60% din active ar fi investite în titluri de stat.

În argumentația sa, economistul face referire și la declarațiile lui Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan. Potrivit lui Radu Georgescu, Dimon ar fi avertizat în urmă cu trei luni că piața titlurilor emise de guverne se va confrunta cu o prăbușire în viitorul apropiat și că investitorii care nu înțeleg modul de funcționare al acestor instrumente ar putea intra în panică.

Georgescu folosește această perspectivă pentru a argumenta că evoluția pieței obligațiunilor trebuie urmărită inclusiv de persoanele care nu investesc direct în astfel de instrumente.