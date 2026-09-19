Radu Georgescu, despre schimbarea care zguduie piețele: „Acest mecanism se termină”
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Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra schimbărilor majore de politică monetară care au loc la nivel mondial, după ce Banca Japoniei și Rezerva Federală a SUA au majorat dobânzile de referință în aceeași săptămână. În opinia sa, perioada banilor ieftini se apropie de final, iar efectele pot fi importante inclusiv pentru România, unde economistul atrage din nou atenția asupra ieșirilor de capital.
Radu Georgescu: Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri importante
Într-o nouă analiză publicată pe Facebook, Radu Georgescu pornește de la situația politică din România, pe care o pune în contrast cu evenimentele economice internaționale.
Economistul ironizează modul în care s-a desfășurat desemnarea candidatului pentru funcția de premier și susține că atenția publică este concentrată prea mult asupra evenimentelor politice și prea puțin asupra schimbărilor economice care au loc la nivel mondial.
„Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri importante. Nu mă refer la desemnarea Prim-Ministrului”, își începe acesta analiza.
Georgescu spune că nu urmărește în mod obișnuit politica, dar comentează surpriza produsă de desemnarea candidatului la funcția de premier și faptul că acesta a avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea.
„Dacă nu aș locui în România, aș fi convins că e un banc”, afirmă economistul.
Banca Japoniei a dus dobânda la 1,25%
Dincolo de evenimentele politice interne, Radu Georgescu atrage atenția asupra deciziei luate vineri de Banca Japoniei.
Instituția a majorat dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 1% la 1,25%. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani.
Georgescu pune această decizie în contextul rolului pe care Japonia l-a avut timp de decenii pe piețele financiare internaționale.
„Dacă citești de ceva timp această pagină, știi că în ultimii 40 de ani Japonia a fost banca planetei Pământ.
Pe scurt, Japonia a împrumutat țările lumii la o dobândă foarte mică, chiar negativă în mulți ani.
Economiștii au numit acest mecanism yen carry trade.
Ei bine, acest mecanism se termină”, scrie Radu Georgescu.
Prin „carry trade” sunt descrise, în general, strategiile prin care investitorii se finanțează într-o monedă cu dobânzi reduse și plasează capitalul în active sau monede care oferă randamente mai mari. Creșterea dobânzilor în Japonia reduce diferența de randament care a făcut atractivă o asemenea strategie.
Fed a majorat, la rândul său, dobânda
Radu Georgescu amintește că schimbarea de direcție din Japonia vine în aceeași săptămână în care Rezerva Federală americană a majorat dobânda de referință.
Pentru economist, cele două decizii reprezintă un semnal privind schimbarea condițiilor financiare la nivel internațional.
„Tot săptămâna asta, FED (banca centrală din America) a crescut dobânda de referință.
Pe planeta Pământ a început bătaia pe bani”, afirmă Georgescu.
Dobânzile mai ridicate în marile economii pot schimba fluxurile internaționale de capital, deoarece investitorii își reevaluează plasamentele în funcție de randamente și risc.
Radu Georgescu revine asupra banilor care au ieșit din România
În acest context, economistul readuce în discuție situația fluxurilor financiare ale României.
„Nu prea interesează pe nimeni că în luna iulie au ieșit cei mai mulți bani din România, din istoria sa.
Iar 2026 e anul în care au ieșit cei mai mulți bani.
Tot din istorie”, afirmă Radu Georgescu.
Economistul făcuse aceeași afirmație într-o analiză publicată anterior, în care indica o diferență de 3,14 miliarde de euro între ieșirile și intrările de bani în luna iulie și 16,3 miliarde de euro de la începutul anului, cifre pe care le-a pus în legătură cu datele privind contul curent publicate de BNR.
Georgescu a atribuit atunci evoluția inclusiv ieșirilor de capital sub forma dividendelor și tranzacțiilor cu acțiuni și titluri de stat și a avertizat asupra riscului unor presiuni suplimentare asupra cursului de schimb.
„Circ avem foarte mult. Pâine nu știu cât va mai fi peste 12 luni”
Radu Georgescu își încheie analiza printr-o comparație între atenția acordată situației politice și schimbările economice pe care le consideră mult mai importante pentru perioada următoare.
„În România e strategia economică a romanilor: circ și pâine.
Circ avem foarte mult.
Pâine nu știu cât va mai fi peste 12 luni.
Să fie economie!”, concluzionează Radu Georgescu.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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