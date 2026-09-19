Radu Georgescu, despre schimbarea care zguduie piețele: „Acest mecanism se termină”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra schimbărilor majore de politică monetară care au loc la nivel mondial, după ce Banca Japoniei și Rezerva Federală a SUA au majorat dobânzile de referință în aceeași săptămână. În opinia sa, perioada banilor ieftini se apropie de final, iar efectele pot fi importante inclusiv pentru România, unde economistul atrage din nou atenția asupra ieșirilor de capital.

Într-o nouă analiză publicată pe Facebook, Radu Georgescu pornește de la situația politică din România, pe care o pune în contrast cu evenimentele economice internaționale.

Economistul ironizează modul în care s-a desfășurat desemnarea candidatului pentru funcția de premier și susține că atenția publică este concentrată prea mult asupra evenimentelor politice și prea puțin asupra schimbărilor economice care au loc la nivel mondial.

„Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri importante. Nu mă refer la desemnarea Prim-Ministrului”, își începe acesta analiza.

Georgescu spune că nu urmărește în mod obișnuit politica, dar comentează surpriza produsă de desemnarea candidatului la funcția de premier și faptul că acesta a avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea.

„Dacă nu aș locui în România, aș fi convins că e un banc”, afirmă economistul.

Dincolo de evenimentele politice interne, Radu Georgescu atrage atenția asupra deciziei luate vineri de Banca Japoniei.

Instituția a majorat dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 1% la 1,25%. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani.

Georgescu pune această decizie în contextul rolului pe care Japonia l-a avut timp de decenii pe piețele financiare internaționale.

„Dacă citești de ceva timp această pagină, știi că în ultimii 40 de ani Japonia a fost banca planetei Pământ. Pe scurt, Japonia a împrumutat țările lumii la o dobândă foarte mică, chiar negativă în mulți ani. Economiștii au numit acest mecanism yen carry trade. Ei bine, acest mecanism se termină”, scrie Radu Georgescu.

Prin „carry trade” sunt descrise, în general, strategiile prin care investitorii se finanțează într-o monedă cu dobânzi reduse și plasează capitalul în active sau monede care oferă randamente mai mari. Creșterea dobânzilor în Japonia reduce diferența de randament care a făcut atractivă o asemenea strategie.

Radu Georgescu amintește că schimbarea de direcție din Japonia vine în aceeași săptămână în care Rezerva Federală americană a majorat dobânda de referință.

Pentru economist, cele două decizii reprezintă un semnal privind schimbarea condițiilor financiare la nivel internațional.

„Tot săptămâna asta, FED (banca centrală din America) a crescut dobânda de referință. Pe planeta Pământ a început bătaia pe bani”, afirmă Georgescu.

Dobânzile mai ridicate în marile economii pot schimba fluxurile internaționale de capital, deoarece investitorii își reevaluează plasamentele în funcție de randamente și risc.

În acest context, economistul readuce în discuție situația fluxurilor financiare ale României.

„Nu prea interesează pe nimeni că în luna iulie au ieșit cei mai mulți bani din România, din istoria sa. Iar 2026 e anul în care au ieșit cei mai mulți bani. Tot din istorie”, afirmă Radu Georgescu.

Economistul făcuse aceeași afirmație într-o analiză publicată anterior, în care indica o diferență de 3,14 miliarde de euro între ieșirile și intrările de bani în luna iulie și 16,3 miliarde de euro de la începutul anului, cifre pe care le-a pus în legătură cu datele privind contul curent publicate de BNR.

Georgescu a atribuit atunci evoluția inclusiv ieșirilor de capital sub forma dividendelor și tranzacțiilor cu acțiuni și titluri de stat și a avertizat asupra riscului unor presiuni suplimentare asupra cursului de schimb.

Radu Georgescu își încheie analiza printr-o comparație între atenția acordată situației politice și schimbările economice pe care le consideră mult mai importante pentru perioada următoare.