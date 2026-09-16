Adrian Țuțuianu(AEP), precizări despre anularea alegerilor din 2024 și Călin Georgescu: Este public

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, respinge afirmațiile potrivit cărora instituția nu ar fi reacționat la informațiile privind materialele de propagandă ale lui Călin Georgescu, care raportase venituri și cheltuieli electorale zero. Șeful AEP susține că instituția a acționat în limitele competențelor sale și a transmis către autoritățile competente aspectele care necesitau alte tipuri de verificări.

Adrian Țuțuianu a abordat miercuri, într-o conferință de presă, criticile potrivit cărora anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi avut legătură cu faptul că AEP nu ar fi sesizat Curtea Constituțională în cazul candidatului care declarase cheltuieli electorale zero.

Președintele AEP a susținut că o asemenea interpretare nu are suport și a făcut trimitere la cadrul legal aplicabil instituției.

”O primă chestiune care circulă şi din păcate este promovată de oameni cu expertiză este aceea că anularea alegerilor din anul 2024 a fost făcută de Curtea Constituţională pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu a sesizat Curtea în legătură cu faptul că unul dintre candidaţi a declarat zero bani cheltuieli electorale. Am citat dintr-un distins comentator politolog. Este o afirmaţie fără niciun fel de suport şi asta arată fie rea-credinţă, fie necunoaşterea în profunzime a reglementării legale”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Șeful AEP a explicat apoi modul în care, potrivit acestuia, trebuie interpretată hotărârea Curții Constituționale prin care au fost anulate alegerile din 2024. El a arătat că motivarea a avut în vedere contradicția dintre declarațiile referitoare la bugetul de campanie depuse la AEP și informațiile prezentate de instituții ale statului.

Adrian Țuțuianu a făcut trimitere la Hotărârea CCR nr. 32/2024 și la informațiile provenite de la Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă și Serviciul Român de Informații.

”Răspunsul este următorul şi rezultă din hotărârea Curţii Constituţionale a României numărul 32/2024, care motivează decizia de anulare a alegerilor pe faptul că declaraţiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidaţi, referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind zero lei, sunt în contradicţie cu datele prezentate în notele de informare ale unor instituţii ale statului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă şi Serviciul Român de Informaţii”, a explicat preşedintele AEP.

În continuarea explicațiilor, șeful Autorității Electorale Permanente a delimitat atribuțiile instituției în privința finanțării campaniilor electorale. Potrivit acestuia, AEP verifică financiar sumele și cheltuielile declarate de mandatarii financiari, fără a avea competențe de investigație asupra unor cheltuieli care nu au fost declarate.

Țuțuianu a precizat că verificările AEP privind finanțarea cheltuielilor electorale sunt realizate după alegeri. El a menționat și noile instrumente de verificare a publicității politice.

”Competenţa Autorităţii Electorale Permanente este una de control financiar asupra sumelor şi cheltuielilor declarate de mandatarii financiari, iar nu o competenţă de investigaţie asupra unor cheltuieli nedeclarate, disimulate în activităţi online finanţate prin canale netransparente, element pe care Curtea îl leagă expres de informaţii din zona de securitate naţională, obţinute şi declasificate ulterior alegerilor. Ca urmare, AEP nu controlează decât post alegeri modul în care au fost finanţate cheltuielile electorale. Evident că Regulamentul 900/2024 asigură astăzi şi nişte pârghii intermediare de verificare a publicităţii politice”, a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

AEP a lucrat în 2026 la cadrul de aplicare a Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența publicității politice, instituția anunțând în luna iulie finalizarea proiectului legislativ aferent.

Președintele AEP a prezentat și măsurile despre care spune că au fost luate în cazul candidatului independent care raportase cheltuieli electorale zero. Potrivit acestuia, sancțiunile nu l-au vizat numai pe candidat, ci și coordonatori ai campaniei și mandatarul financiar.

Țuțuianu a afirmat că au existat, de asemenea, sesizări către Parchetul General și solicitări de informații adresate ANAF.

”Este public faptul că am aplicat sancţiuni candidatului independent care a declarat cheltuieli zero, 200.000 de lei au fost achitate în cuantumul redus prevăzut de lege. Au fost sancţionaţi contravenţional 13 coordonatori de campanie ai aceluiaşi candidat independent. A fost sancţionat mandatarul financiar şi au fost transmise sesizări către Parchetul General, cu documente justificative referitoare la desfăşurarea campaniei electorale şi au fost solicitate informaţii de la ANAF referitoare la finanţare.

Neregulele constatate sunt publice şi, ca urmare, concluzia este aceea că AEP nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului care declarase venituri şi cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente cu privire la aspecte care depăşeau limitele de atribuţii prevăzute în lege”, a mai transmis preşedintele AEP.