Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > Călin Georgescu, plimbat cu Jaguarul unei inspectoare ANAF. Ce legături are familia acesteia cu Băsescu și cu AUR

Călin Georgescu, plimbat cu Jaguarul unei inspectoare ANAF. Ce legături are familia acesteia cu Băsescu și cu AUR

Călin Georgescu, plimbat cu Jaguarul unei inspectoare ANAF. Ce legături are familia acesteia cu Băsescu și cu AUR

SURSA FOTO: Facebook - Călin Georgescu, Piața 100, Oradea

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 15 septembrie 2026, 10:42
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a circulat duminică, 13 septembrie, la Oradea, cu un Jaguar XJ care aparține unei inspectoare ANAF, potrivit presei locale. Fostul candidat la prezidențiale s-a întâlnit în Piața 100 cu sute de susținători. Autoturismul i-ar fi fost pus la dispoziție de familia inspectoarei Georgeana-Loredana Dat. Soțul acesteia, omul de afaceri Alin-Flaviu Dat, a candidat în trecut din partea PMP și este prezentat de presa locală drept susținător al lui Georgescu.

Călin Georgescu a circulat la Oradea cu mașina unei inspectoare de la Antifraudă

Călin Georgescu a ajuns în weekend la Oradea, unde sute de susținători au venit să îl întâlnească în Piața 100, o parte dintre aceștia fiind transportați cu mai multe autocare de Partidul AUR.

În imaginile publicate de presa locală, fostul candidat la Președinția României apare sosind într-un Jaguar XJ cu numărul de înmatriculare BH 03 AAA. Potrivit acelorași relatări, autoturismul aparține Georgeanei-Loredana Dat, inspectoare în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea.

Documentele ANAF din 2024 o menționează pe Georgeana-Loredana Dat ca angajată a structurii regionale, în cadrul Serviciului Sinteză și Raportări. În 2017, aceasta a obținut 96 de puncte la proba scrisă a examenului prin care a promovat la gradul profesional principal.

Mașina i-ar fi fost pusă la dispoziție lui Georgescu de familia inspectoarei. Soțul acesteia, Alin-Flaviu Dat, este un om de afaceri local, cunoscut pentru participarea la acțiuni AUR și pentru susținerea fostului candidat la prezidențiale, potrivit presei locale.

Jaguarul cu care a mers Georgescu în Oradea
SURSA FOTO: Facebook – Jaguarul cu care a circulat Călin Georgescu în Oradea

Soțul inspectoarei a candidat pentru PMP și a participat la acțiuni AUR

Alin-Flaviu Dat a candidat la alegerile locale din 2020 din partea PMP, partid fondat de Traian Băsescu, iar ulterior s-a apropiat de AUR și l-a susținut pe Călin Georgescu, scrie România TV.

Presa locală a consemnat participarea sa la o acțiune AUR încă din 2021. Atunci, omul de afaceri a fost citat într-o relatare despre un protest organizat în Piața Unirii din Oradea de membri și simpatizanți ai partidului, împotriva obligativității purtării măștii în școli.

Ulterior, Dat a fost prezentat drept un susținător al lui Georgescu, promotorul programului „Hrană. Apă. Energie”. Informațiile furnizate nu precizează motivele pentru care fostul candidat PMP a ales să îl sprijine.

Alin Dat a întrerupt un pastor care vorbea despre manipularea electorală

În 2025, Alin Dat a fost implicat într-un incident într-o biserică baptistă din Oradea, unde i-a reproșat pastorului Cristian Sonea că face politică în timpul unei intervenții despre alegeri.

Alin Dat și Călin Georgescu
SURSA FOTO: Facebook – Alin Dat și Călin Georgescu

Omul de afaceri l-a întrerupt în timp ce acesta discuta despre manipularea electorală și despre promisiunea lui George Simion privind locuințele de 35.000 de euro.

Înregistrarea disputei a ajuns ulterior la AUR Bihor, organizație care a sesizat Biroul Electoral Județean.

Potrivit relatării presei locale, Dat nu a avut însă o reacție similară când un preot de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea l-a numit pe Călin Georgescu „președintele ales”.

Familia Dat a fost asociată într-o firmă care administra o spălătorie auto

Georgeana-Loredana Dat și Alin-Flaviu Dat au fost asociați în societatea SPĂLĂTORIA AUTO CENTRAL SRL, care a deținut și a operat spălătoria cu același nume din Oradea.

Firma avea ca obiect principal de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor.

Jaguarul folosit de Călin Georgescu face parte din gama de lux a constructorului britanic

Autoturismul în care a fost fotografiat Călin Georgescu este un Jaguar XJ, model de lux comercializat în generația respectivă în mai multe versiuni de motorizare și echipare.

Gama includea variante cu motoare V6 de peste 300 de cai putere. În funcție de configurație și dotări, prețurile de catalog puteau depăși 100.000 de euro pentru un exemplar nou. Aceste valori descriu gama modelului, fără să stabilească prețul de achiziție sau valoarea actuală a mașinii folosite la Oradea.

Informații articol
Etichete: , , , , , ,
Publicat în: Știri de ultimă oră

Recomandările noastre

Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

1 comentarii

  1. Jessica001

    Îmi cer scuze că vă întrerup discuția; vreau doar să împărtășesc mica mea experiență despre cum am fost înșelat și nu știam ce să fac, până când am dat peste o firmă de asistență pentru recuperarea fondurilor. Ei m-au ghidat, iar eu am reușit să-mi recuperez banii și să obțin arestarea escrocilor – totul datorită lor. Dacă vă aflați într-o situație similară, îi puteți contacta la adresa de e-mail supportrecovery616@gmail.com.
    Vă mulțumesc pentru timpul acordat.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.