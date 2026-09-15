Călin Georgescu, plimbat cu Jaguarul unei inspectoare ANAF. Ce legături are familia acesteia cu Băsescu și cu AUR

Călin Georgescu a circulat duminică, 13 septembrie, la Oradea, cu un Jaguar XJ care aparține unei inspectoare ANAF, potrivit presei locale. Fostul candidat la prezidențiale s-a întâlnit în Piața 100 cu sute de susținători. Autoturismul i-ar fi fost pus la dispoziție de familia inspectoarei Georgeana-Loredana Dat. Soțul acesteia, omul de afaceri Alin-Flaviu Dat, a candidat în trecut din partea PMP și este prezentat de presa locală drept susținător al lui Georgescu.

Călin Georgescu a ajuns în weekend la Oradea, unde sute de susținători au venit să îl întâlnească în Piața 100, o parte dintre aceștia fiind transportați cu mai multe autocare de Partidul AUR.

În imaginile publicate de presa locală, fostul candidat la Președinția României apare sosind într-un Jaguar XJ cu numărul de înmatriculare BH 03 AAA. Potrivit acelorași relatări, autoturismul aparține Georgeanei-Loredana Dat, inspectoare în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea.

Documentele ANAF din 2024 o menționează pe Georgeana-Loredana Dat ca angajată a structurii regionale, în cadrul Serviciului Sinteză și Raportări. În 2017, aceasta a obținut 96 de puncte la proba scrisă a examenului prin care a promovat la gradul profesional principal.

Mașina i-ar fi fost pusă la dispoziție lui Georgescu de familia inspectoarei. Soțul acesteia, Alin-Flaviu Dat, este un om de afaceri local, cunoscut pentru participarea la acțiuni AUR și pentru susținerea fostului candidat la prezidențiale, potrivit presei locale.