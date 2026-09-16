Aeroportul Henri Coandă pregătește noi Business Lounge-uri. Licitație pentru spațiile din Plecări

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitația pentru închirierea și modernizarea noilor Business Lounge-uri de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București. Sunt vizate două saloane premium, amplasate în terminalul Plecări, cu o suprafață totală de peste 600 de metri pătrați.

Licitația lansată de CNAB vizează două Saloane Business Premium cu o suprafață totală de 608,80 metri pătrați. Unul dintre spații se află în zona Schengen a terminalului Plecări, iar cel de-al doilea în zona non-Schengen.

Operatorii interesați nu sunt obligați să liciteze pentru întregul proiect. Aceștia vor putea depune oferte pentru unul dintre cele două spații sau pentru ambele.

Contractele vor avea o durată de 10 ani, perioadă care, potrivit companiei, permite realizarea unor investiții consistente pentru modernizarea lounge-urilor. CNAB consideră aceste spații printre cele cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare comercială din sectorul aeroportuar românesc.

Procedura de atribuire va avea loc la Bursa Română de Mărfuri, printr-o competiție deschisă. Înainte de depunerea ofertelor, companiile interesate vor avea posibilitatea de a vizita spațiile destinate viitoarelor Business Lounge-uri.

Modernizarea celor două spații face parte dintr-un proiect mai amplu prin care CNAB urmărește dezvoltarea ofertei comerciale de la Aeroportul Henri Coandă.

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, spune că viitoarele lounge-uri trebuie să ofere servicii și facilități adaptate standardelor actuale.

„Această licitație este parte integrantă a unui program amplu de modernizare a ofertei comerciale a Aeroportului „Henri Coandă”. Ne dorim ca fiecare Business Lounge să ofere pasagerilor o experiență distinctă, prin servicii de nivel superior și facilități adaptate celor mai moderne criterii de calitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Prin modernizarea spațiilor, aeroportul urmărește îmbunătățirea standardelor de design, confort și servicii premium, precum și consolidarea rolului său de hub regional.

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” concentrează peste 70% din traficul de pasageri din România. În 2025, aeroportul a fost tranzitat de peste 17 milioane de persoane.

Traficul s-a menținut la un nivel ridicat și în 2026. În perioada ianuarie-august, prin Aeroportul Henri Coandă au fost procesați 11,2 milioane de pasageri.

În prezent, aeroportul asigură conexiuni cu 156 de aeroporturi din întreaga lume. În funcție de numărul de pasageri, principalele destinații sunt Londra, Istanbul, Roma, Paris, Viena, Amsterdam, Madrid, Milano și Bruxelles.