Mutare-surpriză la Cotroceni: Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice (Update)

Update: Președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească joi, 17 septembrie 2026, cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile sunt programate la Palatul Cotroceni, iar întâlnirile vor avea loc succesiv, potrivit programului stabilit pentru această rundă de consultări.

De la ora 10:30 sunt programate discuțiile cu reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), iar la ora 11:00 este prevăzută întâlnirea cu delegația Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale este programat pentru ora 11:30. De asemenea, președintele se va întâlni cu reprezentanții Partidului S.O.S. România, de la ora 12:00, și cu cei ai Partidului Oamenilor Tineri (POT), de la ora 12:30.

Seria întâlnirilor continuă la ora 13:00, cu Grupul parlamentar Uniți pentru România. La ora 13:30 este programată delegația Grupului parlamentar PACE – Întâi România.

De la ora 14:00 sunt prevăzute consultările cu parlamentarii neafiliați. Astfel, programul de la Cotroceni include partidele parlamentare, grupul reprezentând minoritățile naționale, cele două grupuri parlamentare menționate și parlamentarii care nu sunt afiliați unui grup.

Știrea inițială: Criza politică privind formarea unui nou Guvern intră într-o etapă decisivă, iar până în acest moment partidele parlamentare nu au fost convocate la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de discuții.

Președintele Nicușor Dan analizează în continuare variantele pentru funcția de prim-ministru și caută o soluție care să poată obține sprijinul necesar în Parlament.

Potrivit unor surse politice citate de Antena 3, nu este exclus ca șeful statului să anunțe direct persoana pe care o desemnează pentru funcția de premier, fără să mai organizeze o nouă serie de consultări cu liderii formațiunilor parlamentare.

Până acum, partidele nu ar fi primit invitații pentru întâlniri la Cotroceni, nici pentru consultări oficiale, nici pentru discuții informale. Președintele are însă un interval de timp tot mai limitat pentru a lua o decizie, în condițiile în care urmează să plece în Statele Unite.

Consultările ar putea fi organizate în cursul zilei sau joi dimineață, înainte de plecarea lui Nicușor Dan în SUA. În lipsa unei astfel de runde de discuții, este luat în calcul scenariul în care președintele să anunțe direct numele candidatului desemnat să formeze viitorul Executiv.

Nicușor Dan a transmis anterior că intenționează să facă desemnarea înainte de deplasarea în Statele Unite, pe fondul prelungirii blocajului politic. Două dintre variantele propuse de partide au rămas în atenție: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de polul de dreapta format din PNL, USR și UDMR.

Președintele ar prefera, în același timp, ca viitorul prim-ministru să fie o persoană care nu a făcut parte din fosta coaliție. Una dintre variantele analizate a fost desemnarea unui premier independent din punct de vedere politic.

În acest context a fost vehiculat și numele lui Luca Niculescu, însă această propunere nu ar fi primit susținerea partidelor. Pe lista persoanelor luate în calcul s-a aflat și Alexandru Nazare, fără ca în acest moment să fie clar dacă acesta mai reprezintă una dintre variantele analizate pentru funcția de premier.

Șeful statului a vorbit anterior despre intenția de a desemna un candidat pentru conducerea Guvernului înaintea plecării în SUA și a precizat că situația politică actuală nu poate continua pe termen nelimitat.

Nicușor Dan a precizat că, în ultima perioadă, a purtat „zeci de discuții” cu reprezentanții formațiunilor politice. În paralel, partidele au continuat negocierile pentru identificarea unei formule de guvernare care să permită formarea unui nou Executiv.

Președintele s-a referit și la Alexandru Nazare, despre care a spus că este un profesionist familiarizat cu bugetul de stat și cu relația cu mediul financiar. Nicușor Dan nu a confirmat însă dacă acesta va fi desemnat sau nu pentru funcția de prim-ministru.

În lipsa unei decizii politice, rămâne deschisă și discuția privind posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara luni că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar „mult și bine” dacă „nu reușim să învestim un nou Guvern”.

Liderul UDMR a afirmat, de asemenea, că scenariul alegerilor anticipate „trebuie luată în calcul foarte serios”. Declarațiile au venit în contextul în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu au dus, până în prezent, la o soluție acceptată de formațiunile implicate.

În interiorul fostei coaliții au crescut presiunile pentru identificarea rapidă a unei formule de guvernare. Social-democrații, prin Sorin Grindeanu, au susținut că PSD ar trebui să primească mandatul pentru formarea Guvernului, argumentând că partidul poate încerca să construiască o majoritate în Parlament.

La rândul său, Ilie Bolojan a cerut ca desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru să fie făcută rapid. Premierul interimar a avertizat că mai multe domenii importante, între care sănătatea și transporturile, s-ar putea confrunta în perioada următoare cu dificultăți legate de finanțare.

Până la o eventuală convocare a partidelor la Palatul Cotroceni sau la anunțarea directă a unui candidat, rămân în discuție atât numele propuse de formațiunile politice, cât și variantele analizate de președinte în afara fostei coaliții.