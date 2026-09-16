16 ani de PAD: de la 367.287 la peste 2,5 milioane de polițe. Cum a evoluat asigurarea obligatorie a locuinței

Asigurarea obligatorie a locuințelor funcționează în România de peste 16 ani. Primele polițe PAD au fost emise în vara anului 2010, iar la sfârșitul acelui an erau în vigoare 367.287 de contracte.

La 31 august 2026, numărul polițelor active ajunsese la 2.526.634.

Diferența este de peste 2,15 milioane de contracte, iar sistemul este astăzi de aproape șapte ori mai mare decât în primul său an de funcționare.

Privită însă pe toată perioada, evoluția a fost foarte departe de o creștere constantă. Au existat ani în care portofoliul s-a dublat, perioade de scădere și aproape șase ani în care numărul polițelor s-a menținut în jurul pragului de 1,7–1,8 milioane.

Iar după 16 ani, problema pentru care a fost creat sistemul este încă departe de a fi rezolvată: la sfârșitul lunii august 2026, numai 24,96% din fondul locativ al României era acoperit prin PAD.

La sfârșitul anului 2010 erau active 367.287 de polițe PAD. În 2011, numărul a urcat la 574.229.

Evoluția din interiorul anului a fost însă și mai puternică. Presa economică relata ulterior că, în octombrie 2011, portofoliul ajunsese la un maxim de 845.509 polițe în vigoare.

A urmat prima mare contracție a sistemului.

Seria anuală publicată ulterior de Autoritatea de Supraveghere Financiară indică 331.131 de contracte în vigoare la 31 decembrie 2012, față de 574.229 cu un an înainte.

Datele publicate în presa economică imediat după încheierea anului indicau o valoare chiar mai mică, de 276.597 de contracte. Pentru comparabilitatea seriei din această analiză este utilizat însă indicatorul ASF privind contractele în vigoare la sfârșitul fiecărui an.

Scăderea s-a produs într-un context în care funcționarea sistemului avea mai multe puncte slabe. Relatările din perioada respectivă indicau aplicarea redusă a obligației de către autoritățile locale, iar retrospectivele pieței au evidențiat și efectul cadrului legislativ care permitea proprietarilor cu anumite asigurări facultative să nu mai dețină separat PAD.

Direcția s-a schimbat din nou în 2013.

Numărul polițelor active a ajuns la 736.318 la sfârșitul anului, iar în 2014 aproape s-a dublat din nou, până la 1.491.329.

Extinderea distribuției a contribuit la creștere. Începând din vara lui 2013, au fost încheiate protocoale de distribuție cu noi asigurători, iar datele din perioada respectivă arată o accelerare rapidă a portofoliului după luna august.

În 2015, numărul polițelor în vigoare a ajuns la 1.590.954, iar la sfârșitul lui 2016 la 1.703.047.

Tot în 2015 cadrul legal a fost modificat astfel încât proprietarul care dorea să încheie o asigurare facultativă pentru locuință trebuia să dețină mai întâi asigurarea obligatorie PAD.

Creșterile spectaculoase din primii ani aveau însă să fie urmate de cea mai lungă perioadă de stagnare din istoria sistemului.

La sfârșitul lui 2016 existau 1.703.047 polițe active.

În 2017, numărul a scăzut la 1.693.006, cu aproximativ 0,6%. În 2018 a revenit la 1.704.634, iar în 2019 a ajuns la 1.731.965.

La sfârșitul lui 2020 erau active 1.753.520 de polițe, în 2021 numărul a crescut la 1.819.113, iar în 2022 la 1.845.208. Seria ASF pentru 2016–2020 confirmă inclusiv scăderea din 2017 și creșterile foarte mici din anii următori. Pentru 2021 și 2022, datele PADROM indică aceeași continuare lentă a creșterii.

Între finalul lui 2016 și finalul lui 2022, portofoliul a crescut astfel cu numai 142.161 de polițe, adică aproximativ 8,3% în șase ani.

Este una dintre cele mai interesante perioade ale seriei: obligația exista, dar numărul locuințelor acoperite s-a modificat foarte puțin.

În 2023, portofoliul a trecut pentru prima dată de două milioane de contracte și a ajuns la 2.047.566 la sfârșitul anului.

Un element important a fost Legea 115/2023, ale cărei principale modificări au intrat în vigoare la 11 noiembrie 2023.

Noua legislație a introdus, printre altele, obligativitatea existenței unui PAD în vigoare pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară. Tot atunci au fost modificate sumele asigurate și primele, iar cadrul de distribuție a fost extins.

Impactul a devenit mult mai vizibil în anul următor.

La 31 decembrie 2024 erau active 2.342.639 de polițe, cu 295.073 mai multe decât cu un an înainte, o creștere de aproximativ 14%.

PADROM atribuia în raportul său financiar din 2024 creșterea semnificativă a portofoliului în special introducerii punctului de verificare de la Cartea Funciară. Gradul de cuprindere a crescut în același an de la 21,21% la 24,01%.

În paralel, modalitățile de distribuție s-au diversificat. Legea permite încheierea PAD direct sau prin societăți de asigurare și alte canale de distribuție, iar procesul poate fi realizat astăzi și la distanță. Pentru proprietarii care aleg această variantă, o poliță PAD online poate fi emisă fără deplasarea la un punct fizic.

Saltul din 2024 nu s-a repetat în anul următor.

La 31 decembrie 2025, portofoliul cuprindea 2.389.124 de polițe în vigoare, cu numai 46.485 mai multe decât la finalul lui 2024. Creșterea anuală a fost astfel de aproximativ 1,98%, mult sub avansul de 14% din anul precedent.

Temperarea se vedea deja în cursul anului. Capital relata în octombrie 2025 că în septembrie existau aproximativ 2,31 milioane de polițe active, cu numai 0,54% peste aceeași lună din anul anterior și ușor sub nivelul din august.

Prin urmare, evoluția de după 2023 nu poate fi descrisă ca o accelerare continuă: 2024 a produs saltul, 2025 a fost un an de creștere modestă.

Primele opt luni din 2026 au adus din nou un avans mai vizibil. Numărul polițelor active a ajuns la 2.526.634, cu 137.510 peste nivelul de la 31 decembrie 2025.

An Polițe PAD în vigoare 2010 367.287 2011 574.229 2012 331.131* 2013 736.318 2014 1.491.329 2015 1.590.954 2016 1.703.047 2017 1.693.006 2018 1.704.634 2019 1.731.965 2020 1.753.520 2021 1.819.113 2022 1.845.208 2023 2.047.566 2024 2.342.639 2025 2.389.124 31 august 2026 2.526.634

* Pentru 2012 este utilizată seria ASF privind contractele în vigoare la sfârșitul anului. În presa economică din ianuarie 2013 a fost publicată și valoarea de 276.597 de contracte; sursele ulterioare ASF folosesc 331.131.

Seria arată trei etape distincte: volatilitatea și creșterile rapide din primii ani, stagnarea prelungită din a doua parte a deceniului trecut și saltul produs după modificările legislative din 2023, urmat de temperarea din 2025.

Creșterea față de 2010 este spectaculoasă în cifre absolute. România are astăzi cu 2.159.347 mai multe polițe PAD active decât la sfârșitul primului an de funcționare a sistemului.

Dar raportarea la fondul locativ oferă o perspectivă diferită.

La 31 august 2026 existau 10.122.333 de locuințe și 2.526.634 de polițe în vigoare conform raportului PAD.ro – editia August 2026. Gradul de cuprindere era de 24,96%, ceea ce înseamnă că aproximativ 7,6 milioane de locuințe nu figurau cu PAD activ.

După 16 ani, sistemul obligatoriu este de aproape șapte ori mai mare decât în primul său an, dar obiectivul unei acoperiri largi a fondului locativ rămâne departe: aproximativ trei din patru locuințe din România sunt încă în afara sistemului PAD.