Pensionarii pot ridica noile bilete de tratament până pe 25 septembrie. Lista stațiunilor și actele necesare

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat repartizarea a 133 de bilete de tratament balnear pentru seria 11. Beneficiarii incluși în repartiție le pot ridica începând de miercuri, 16 septembrie 2026, iar sejururile vor începe în perioada 4-7 octombrie, în funcție de stațiunea în care a fost repartizat fiecare beneficiar.

Biletele sunt disponibile pentru mai multe stațiuni balneare din țară. Este vorba despre 1 Mai, Bizușa, Căciulata, Covasna, Felix, Mangalia, Moneasa, Herculane, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.

Persoanele care se regăsesc pe lista de repartiție trebuie să se prezinte la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj pentru ridicarea biletului. Instituția a stabilit și intervalul în care acestea vor fi eliberate.

Casa Județeană de Pensii Sălaj precizează că biletele repartizate pot fi ridicate în perioada 16-25 septembrie 2026. Programul este între orele 08:00 și 14:00, iar în zilele de vineri între orele 08:00 și 13:00.

Persoanele care nu își ridică biletele în perioada stabilită riscă să piardă repartiția. Biletele rămase disponibile vor intra într-o nouă etapă de distribuire.

Redistribuirea este programată în perioada 28 septembrie-7 octombrie 2026. Aceasta se va face în funcție de punctajul obținut de solicitanți la momentul depunerii cererii.

Biletul trebuie ridicat personal de titular. Există însă și posibilitatea ca documentul să fie preluat de o altă persoană, dacă aceasta a fost desemnată printr-o procură autentificată din care să rezulte dreptul de a ridica biletul.

Beneficiarii trebuie să prezinte la eliberarea biletului actul de identitate în original. Pe lângă acesta, sunt necesare documente referitoare la pensie sau la veniturile obținute.

Mai exact, trebuie prezentat cuponul de pensie aferent lunii august sau septembrie 2026, atât în original, cât și în copie. În cazul persoanelor pentru care este necesară dovada veniturilor salariale, poate fi prezentată adeverința de la angajator cu venitul brut din luna anterioară.

Este necesar și biletul de trimitere, pe formular cu regim special, eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. Documentul trebuie prezentat în original și copie și trebuie să conțină stațiunea recomandată pentru tratament.

Casa Județeană de Pensii Sălaj atrage astfel atenția beneficiarilor asupra documentelor necesare, pentru ca biletele repartizate să poată fi eliberate în perioada anunțată.

Un sejur acordat prin aceste bilete de tratament are o durată totală de 16 zile. Sunt incluse cazarea și trei mese pe zi, precum și tratamentul pentru o perioadă de 12 zile.

Seria 11 va începe în intervalul 4-7 octombrie 2026, data exactă fiind stabilită în funcție de stațiunea în care beneficiarul a primit bilet.

Interesul pentru biletele de tratament este ridicat. Potrivit datelor comunicate de Casa Județeană de Pensii Sălaj, de la începutul anului și până în prezent au fost depuse 2.730 de cereri pentru acordarea acestora.

Pentru informații suplimentare privind biletele de tratament, instituția pune la dispoziția persoanelor interesate numerele de telefon 0260/622.990 și 0799/902699, aferente Compartimentului Bilete de Tratament.