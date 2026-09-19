Câți ani încasează românii pensie după retragerea din activitate. Datele pentru femei și bărbați

Vârsta de pensionare crește în multe state europene, însă numărul anilor pe care oamenii îi pot petrece la pensie diferă considerabil de la o țară la alta. Datele Eurostat și OCDE pentru 2024, analizate de Euronews Business, arată că România se află în partea de jos a clasamentului: bărbații au o durată estimată a perioadei de după pensionare de sub 16 ani, iar femeile de 19,1 ani.

La nivelul Uniunii Europene, vârsta de pensionare luată în calcul pentru 2024 este de 64,7 ani în cazul bărbaților și de 64 de ani pentru femei, potrivit Euronews.

Raportând aceste valori la speranța de viață la vârsta pensionării, rezultă că un bărbat din UE poate avea, în medie, aproximativ 18,4 ani după intrarea la pensie. Pentru femei, perioada ajunge la 21,8 ani.

Calculul indică perioada estimată dintre vârsta de pensionare și deces și nu înseamnă automat că fiecare persoană va încasa pensie în tot acest interval. Pentru obținerea pensiei trebuie îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de legislația fiecărui stat, inclusiv cele referitoare la anii de contribuție.

Diferențele dintre state sunt considerabile. În cazul bărbaților, perioada estimată variază de la 14,7 ani în Bulgaria și Ungaria până la 27,3 ani în Turcia.

Dacă este luată în calcul numai Uniunea Europeană, Luxemburgul se află la polul opus, cu aproximativ 22 de ani.

Grecia ajunge la 21 de ani, iar Franța și Slovenia la câte 20,7 ani. Peste pragul de 20 de ani se mai află Elveția, cu 20,4 ani, și Malta, cu 20,2 ani.

România se găsește în partea opusă a clasamentului. Alături de Bulgaria, Ungaria, Letonia și Lituania, țara noastră se numără printre statele în care bărbații au o perioadă estimată după pensionare mai mică de 16 ani.

Și în cazul femeilor există diferențe importante. Media UE este de 21,8 ani, însă valorile variază de la 18,6 ani în Ungaria până la 34,5 ani în Turcia.

În Luxemburg, perioada estimată depășește 25 de ani. Peste 22 de ani sunt înregistrate și în Slovenia, Grecia, Franța, Spania, Elveția, Malta, Italia, Portugalia, Cipru și Finlanda.

România se află din nou sub media europeană. Pentru femeile din țara noastră, perioada estimată după atingerea vârstei de pensionare este de 19,1 ani.

Valori sub 20 de ani mai sunt înregistrate în Ungaria, Bulgaria, Olanda, Croația, Danemarca, Letonia și Islanda.

La nivelul UE, femeile au în medie cu 3,4 ani mai mult decât bărbații între vârsta pensionării și vârsta estimată la deces.

În România, diferența este de cel puțin patru ani. În aceeași categorie se mai găsesc Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria și Polonia.

Datele analizate mai arată o diferență între pensiile încasate de femei și cele ale bărbaților. La nivelul statelor OCDE, pensiile femeilor sunt, în medie, cu 23% mai mici decât cele ale bărbaților.

Vârsta legală de pensionare nu coincide întotdeauna cu ieșirea din activitate

Un alt element important este diferența dintre momentul în care o persoană devine eligibilă pentru pensionare și vârsta la care părăsește efectiv piața muncii.

În UE, pentru bărbați, vârsta de pensionare luată în calcul este de 64,7 ani, în timp ce vârsta medie efectivă de ieșire din activitate este de 63,8 ani. Pentru femei, cele două valori sunt de 64 de ani, respectiv 62,9 ani.

Turcia reprezintă cazul cel mai aparte dintre cele 32 de țări analizate. Vârsta de pensionare este de 52 de ani pentru bărbați și 49 de ani pentru femei, însă ieșirea efectivă de pe piața muncii are loc, în medie, mult mai târziu: la 60,8 ani pentru bărbați și 60,5 ani pentru femei.

Dacă este folosită vârsta efectivă de ieșire din activitate, perioada estimată petrecută la pensie în Turcia scade la 18,2 ani pentru bărbați și 22,6 ani pentru femei.

Datele arată astfel că durata perioadei de după pensionare nu depinde numai de vârsta stabilită prin sistemul public de pensii. Speranța de viață și momentul în care oamenii părăsesc efectiv piața muncii pot modifica substanțial situația de la o țară la alta.