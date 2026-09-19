Cum să începi dimineața fără stres? Exercițiul de 10 minute recomandat de specialiști în psihiatrie, înainte de cafea

Primele minute după trezire pot influența întreaga zi, iar un gest aparent banal ar putea schimba felul în care începe dimineața. Acest obicei toxic poate favoriza stresul.

Un sondaj ne arată că 85% dintre oameni își verifică telefonul în primele 10 minute după trezire, însă specialiștii în psihiatrie ne avertizează că acest obicei poate influența modul în care începe ziua. Potrivit lor, expunerea imediată la notificări, știri și comparații sociale poate amplifica starea de stres.

Sarah Boss, specialist în psihiatrie și medicină psihoterapeutică, explică faptul că „bunăstarea analogică” presupune practici care nu necesită ecran, aplicație sau dispozitiv. Printre acestea se numără scrisul în jurnal, mersul pe jos, întinderea sau prepararea cafelei fără verificarea telefonului.

Potrivit ei, nivelul de cortizol este crescut în mod natural în primele 30 de minute după trezire, aceasta fiind o componentă a sistemului de alertă al organismului. Introducerea în această perioadă a știrilor, notificărilor și comparațiilor sociale poate amplifica răspunsul la stres înainte ca partea creierului responsabilă de controlul și organizarea comportamentului să fie complet activă.

Sarah Boss consideră că acest lucru poate face ca dimineața să înceapă într-un mod reactiv, în loc să fie una intenționată, iar acest tipar poate continua pe parcursul zilei.

O altă recomandare vine de la Cynthia Odogwu, medic specialist în medicină de familie și stil de viață. Aceasta recomandă relaxarea musculară progresivă, prin încordarea și apoi relaxarea, pe rând, a grupelor musculare. Exercițiul poate începe cu mâinile, apoi cu umerii și picioarele, fiind continuat pe întregul corp timp de câteva secunde pentru fiecare grupă.

Se recomandă ca relaxarea musculară progresivă să fie făcută înainte de consumul cafelei, cât timp organismul este încă relaxat după somn. Exercițiul poate dura aproximativ 10-15 minute în fiecare dimineață și poate ajuta corpul să distingă mai ușor între starea de tensiune și cea de calm.

Hidratarea este un alt element recomandat la începutul zilei. Se recomandă consumul unui pahar plin cu apă imediat după trezire, înainte de orice băutură cu cofeină. Pot fi adăugate lămâie sau o cantitate mică de sare de mare, prezentată ca un electrolit natural, pentru a stimula hidratarea.

Scrisul liber este o altă practică recomandată dimineața. Sarah Boss sugerează între trei și cinci minute de scris, fără o structură prestabilită, în care persoana să noteze orice îi trece prin minte. Potrivit ei, acest exercițiu poate ajuta la exteriorizarea gândurilor care, altfel, ar putea rămâne în fundal și ar reprezenta o sursă de distragere a atenției. Scrisul nu trebuie să fie neapărat semnificativ sau bine structurat, ci sincer.