UPDATE: Consultări decisive la Cotroceni. PSD și AUR își asumă guvernarea. Nicușor Dan urmează să desemneze premierul

Președintele Nicușor Dan cheamă joi la consultări liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, în încercarea de a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni. Consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, iar prima întâlnire este programată la ora 09:00.

,,Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus șeful statului într-o apariție publică de la începutul acestei săptămâni.

George Simion a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că AUR este pregătit să intre la guvernare și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că ține formațiunea departe de Executiv.

„Sunt aproape trei luni de când Nicuşor Dan ţine ţara-n blocaj. E vinovat pentru că ţine AUR departe de guvernare. AUR îşi asumă guvernarea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a precizat că formațiunea nu va susține în Parlament un Executiv din care nu face parte.

„Nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a subliniat Simion referindu-se la poziția AUR.

George Simion a mai afirmat că i-a prezentat președintelui soluțiile partidului și a cerut încetarea, în opinia sa, a „diabolizării” AUR.

„I-am pus lui Nicuşor Dan solutiile pe masă şi i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească şi el, şi Sorin Grindeanu şi alţii, din a diaboliza formaţiunea noastră. Pozitia noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-şi pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentaţi in structurile de conducere din România. Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a mai spus liderul AUR.

George Simion a ironizat joi atmosfera de la consultările politice desfășurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier, făcând o trimitere la ritualul prin care este anunțată alegerea unui nou Papă.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb”, a spus George Simion după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Înaintea declarațiilor, George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și-au făcut semnul crucii.

Liderul AUR a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, după care a abordat situația contractelor part-time.

George Simion a susținut că un proiect de lege care ar fi modificat regimul fiscal aplicabil contractelor part-time a fost retras de pe ordinea de zi a Parlamentului și i-a criticat pe reprezentanții PNL și PSD pentru această decizie.

„Foarte mulți români sunt afectați de aceste contracte part-time”, a afirmat Simion.

Sorin Grindeanu a susținut că, în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică, în timp ce alte guvernări au dus țara spre crize și scădere economică.

„De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a declarat că România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. Liderul PSD a atribuit situația actuală modului în care Ilie Bolojan a condus Executivul în ultimul an.

„Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a apărat decizia partidului de a părăsi coaliția de guvernare, afirmând că direcția urmată de Executiv era greșită.

„Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată”, a spus Sorin Grindeanu.

El a reiterat că PSD este pregătit să intre în viitorul Executiv și să preia conducerea Guvernului.

„Suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru”, a declarat președintele PSD.

Poziția exprimată de Grindeanu este în linie cu anunțurile anterioare ale PSD, potrivit cărora social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier.

Prima întâlnire este programată la ora 09:00, cu reprezentanții PSD, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. La 09:30 este programată delegația AUR, iar la 10:00 vor veni reprezentanții PNL.

PSD va participa cu o delegație formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Silvia Mihacea și Diana Tușa.

Delegația PNL va fi formată din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

La 10:30 sunt programate consultările cu USR, urmate, la 11:00, de întâlnirea cu UDMR. La 11:30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Delegația USR va fi formată din Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Cynthia Păun, Adrian Echert și Cezar Dragoescu.

Programul continuă la 12:00 cu SOS România, iar la 12:30 cu POT. La 13:00 sunt programate consultările cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, iar la 13:30 cele cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România.

Delegația grupului parlamentar PACE – Întâi România va fi formată din senatorii Cosmina Cerva, Ninel Peia, Ioan Rusu, Clement Sava, Ionel Carp și Cristian Bem.

Ultima rundă de consultări este programată la 14:00, cu parlamentarii neafiliați.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială, consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Discuțiile de la Cotroceni au loc într-un Parlament fragmentat, în care formarea unei majorități stabile presupune negocieri între mai multe partide și grupuri parlamentare.

PSD, PNL, USR și UDMR au avut discuții privind formule de guvernare, însă pozițiile formațiunilor au fost diferite în ceea ce privește componența viitorului Executiv, programul de guvernare și împărțirea responsabilităților.

În paralel, AUR și celelalte formațiuni din opoziție au contestat diferite variante discutate de partidele pro-europene și au transmis propriile condiții pentru eventuale negocieri.

În acest context, consultările de joi reprezintă etapa în care președintele urmează să discute oficial cu fiecare formațiune parlamentară înainte de desemnarea premierului.

După desemnare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Pentru învestire este necesară obținerea majorității deputaților și senatorilor. Miza negocierilor este, astfel, identificarea unei formule de guvernare care să poată strânge suficiente voturi în Parlament.

În cazul în care negocierile nu duc la formarea unei majorități, procedura constituțională poate continua prin noi desemnări și consultări.