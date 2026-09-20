Turcia pregătește un tren de mare viteză pe coasta Mării Negre. Linia va avea peste 500 de kilometri

Turcia pregătește o nouă linie feroviară de mare viteză de-a lungul coastei Mării Negre. Proiectul Samsun–Trabzon–Sarp prevede construirea unui traseu de 513 kilometri, care va ajunge până în apropierea graniței cu Georgia. Trenurile ar urma să circule cu viteze de până la 250 km/h.

Potrivit International Railway Journal, proiectul feroviar Samsun–Trabzon–Sarp prevede o linie cu 14 stații, destinată atât transportului de călători, cât și celui de marfă.

Traseul ar urma să pornească din Samsun și să traverseze mai multe dintre principalele orașe de pe litoralul turcesc al Mării Negre, printre care Ordu, Giresun, Trabzon, Rize și Artvin. Punctul final va fi la Sarp, în apropierea frontierei dintre Turcia și Georgia.

Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, a prezentat proiectul în contextul planurilor autorităților de la Ankara pentru extinderea rețelei feroviare de mare viteză către nordul și estul țării.

Odată realizată, linia ar urma să reducă semnificativ timpul necesar deplasărilor între orașele de pe coasta Mării Negre.

Conform datelor prezentate de Ministerul Transporturilor, călătoria cu trenul între Samsun și Trabzon ar urma să dureze aproximativ două ore. Pentru segmentul Trabzon–Sarp este estimată o durată de aproximativ o oră și 10 minute.

Noua infrastructură nu este proiectată exclusiv pentru trenurile de pasageri. Autoritățile turce estimează că linia ar putea prelua anual aproximativ 12 milioane de călători.

În același timp, proiectul are și o componentă importantă pentru transportul de mărfuri. Estimările indică un volum de aproximativ 14 milioane de tone de marfă transportate anual pe această rută.

Prin conectarea orașelor de pe litoralul Mării Negre și apropierea de frontiera cu Georgia, viitoarea cale ferată ar urma să contribuie la dezvoltarea conexiunilor de transport din nord-estul Turciei.

Deși planurile prevăd o linie de 513 kilometri și viteze de până la 250 km/h, lucrările de construcție nu au început.

Proiectul Samsun–Trabzon–Sarp se află în prezent în etapa studiilor de fezabilitate. În aceste condiții, nu a fost stabilită încă o dată la care construcția ar putea fi finalizată sau la care primele trenuri ar putea începe să circule pe noua rută.