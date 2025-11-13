România se conturează ca una dintre cele mai dinamice piețe pentru investițiile turce în energie verde, atrăgând interesul tot mai ridicat al unor grupuri industriale și financiare cu expunere regională.

Posibilitățile reale de conectare la rețea pentru proiecte viabile, potențialul de modernizare a infrastructurii energetice și stabilitatea cadrului de investiții fac din România o destinație strategică pentru capitalul turc, într-un moment în care Europa își accelerează tranziția către surse sustenabile și independență energetică.

Tendința a fost confirmată în cadrul Forumului Energetic Turco–Român, desfășurat în noiembrie la Ankara și organizat de Enexus, furnizor de soluții la cheie în domeniul fotovoltaic, specializat în servicii complete de EPC, soluții de stocare a energiei și facilitarea investițiilor.

Evenimentul a reunit circa 200 de companii turce, de la dezvoltatori și investitori până la producători de echipamente, cu intenții de investiții estimate la câteva sute de milioane de euro.

„Prin Enexus am sprijinit deja investitori din Turcia să intre pe piața energiei din România, oferindu-le asistență completă, de la autorizații și proiectare, acces la finanțare, până la construcție și livrarea proiectelor gata de operare. Forumul de la Ankara a confirmat încrederea investitorilor turci în potențialul acestei piețe”, a declarat Mesut Güler, CEO Enexus.

Prin rolul său de facilitator între investitori și ecosistemul energetic românesc, Enexus a devenit un actor-cheie în atragerea capitalului turc în sectorul energiei regenerabile.

În ultimii doi ani, companiile turce și-au accelerat extinderea în România, anunțând proiecte fotovoltaice și hibride care însumează câțiva gigawați în toate regiunile țării.

Creșterea cererii pentru sisteme de stocare a energiei (BESS) marchează o nouă etapă de maturizare a pieței, pe măsură ce investitorii caută tot mai mult să integreze flexibilitatea și echilibrarea rețelei în modelele lor de afaceri.

Printre proiectele de referință recente se numără grupurile Ulusoy și Yeşilyurt, care au intrat pe piața românească prin achiziția unor proiecte solare în județul Dâmbovița, dezvoltate în parteneriat cu Enexus.

De asemenea, Koç Holding, deja un important jucător industrial în România prin companiile Arctic, Ford Otosan și Otokar, și-a consolidat portofoliul de energie regenerabilă prin achiziția, prin Entek Elektrik, a unui proiect fotovoltaic de 214 MW situat în apropiere de București.

„România se dovedește a fi o combinație echilibrată între potențial, previzibilitate și condiții favorabile. Din experiența celorlalte companii din Grupul Koç, se poate spune că România oferă un mediu stabil pentru investiții pe termen lung. Cu o distribuire adecvată a riscurilor și integrarea unor soluții de stocare, România rămâne o piață competitivă și relativ stabilă pentru proiecte de mare anvergură”, a declarat Volkan Aktürk, Deputy General Manager al Entek Elektrik.

Forumul a avut loc cu participarea Excelenței Sale Ștefan-Alexandru Tinca, Ambasadorul României în Republica Turcia.

„La Ambasada României la Ankara avem săptămâni în care primim trei-patru delegații de investitori turci interesați de piața românească, în special pe segmentul fotovoltaic. România are nevoie de astfel de investiții și, de asemenea, de investitori în zona de stocare a energiei și a tehnologiilor verzi, domenii în care Turcia a făcut pași importanți, inclusiv prin dezvoltarea propriei producții de panouri”, a declarat E.S. Ambasadorul României în Republica Turcia, domnul Ștefan-Alexandru Tinca.

Printre participanții la forum s-a numărat și Claritas Investments, un dezvoltator de proiecte în domeniul energiei regenerabile și al stocării energiei în Europa, cu sediul în Olanda, care gestionează un portofoliu extins de proiecte fotovoltaice și BESS în România.

„Am obținut un contract CfD pe 15 ani pentru cel mai recent proiect al nostru fotovoltaic cu BESS, Dacia, de 550 MW localizat în vestul României. Acesta este un bun exemplu al modului în care proiectele regenerabile la scară largă pot fi rentabile și performante când sunt construite pe fundații solide. Totul începe cu o documentație adecvată și un proiect tehnic bine pregătit încă din faza de autorizare, în special pentru proiectele hibride cu BESS. Când toate elementele sunt aliniate, proiectele devin finanțabile și pot fi livrate la timp”, a declarat Erdem Eskiil, Director Claritas Investments.

Un alt participant notabil, RAL Investment Holding, un conglomerat turc cu activități în energie, infrastructură și construcții, și-a anunțat intenția de a-și extinde investițiile în sectorul energiei regenerabile din România.

„După analizarea mai multor piețe, am ajuns la concluzia că România este cea mai potrivită pentru următoarea etapă a investițiilor noastre în energie regenerabilă. Țara oferă stabilitate, o piață liberă funcțională și oportunități reale pentru proiecte bancabile, cu PPA-uri pe termen lung și posibilități de integrare a soluțiilor de stocare. Vedem România ca pe o piață alternativă solidă, unde parteneriatele locale serioase pot transforma proiectele solare în investiții sustenabile și profitabile”, a declarat İsmet Turan, membru al Consiliului de Administrație al RAL Investment Holding.

În imagine sunt Volkan Aktürk, Deputy General Manager, Entek Elektrik / Alparslan Türkmen, Business Development Director, Chint Power / Serdar Çırak, Chief Legal Officer, Yeşilyurt Energy Group / Mesut Güler, CEO, Enexus / Fatih Işik, Deputy General Manager, Astor RO Energy / Ismet Turan, Board Member, RAL Investment Holding.

Forumurile bilaterale, precum cel de la Ankara, confirmă rolul tot mai important al României ca punte energetică strategică între Uniunea Europeană și Turcia, conectând capacități de producție, tehnologie și capital de o parte și de alta a Mării Negre.

„Investitorii turci nu mai sunt în faza de analiză, ci în cea de acțiune. În următorii doi ani, ne așteptăm la o creștere semnificativă a investițiilor finalizate, în special în proiecte hibride și integrarea soluțiilor de stocare a energiei”, a adăugat Mesut Güler, CEO Enexus.

Forumul de la Ankara a marcat, de asemenea, lansarea Asociația pentru Cooperare și Sustenabilitate în Energie în zona Mării Negre (Black Sea Energy Cooperation Association – BESCA), o nouă platformă regională care reunește România și Turcia pentru a colabora îndeaproape în domeniile energiei regenerabile, infrastructurii și tehnologiilor curate.

BESCA își propune să transforme cooperarea în acțiuni concrete, prin proiecte comune, parteneriate investiționale și schimb de expertiză, pentru a accelera tranziția energetică a regiunii către un model durabil.