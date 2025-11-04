„Această inițiativă este un nou pas concret în direcția transformării sustenabile a fabricii noastre. Ne-am asumat un rol activ în combaterea schimbărilor climatice și suntem mândri că putem produce energie verde. Panourile solare reduc amprenta noastră de carbon prin faptul că produc energie și susțin funcționarea celui mai mare boiler electric industrial din România, utilizat pentru producerea aburului tehnologic necesar în fabrică. În plus, ele oferă umbră autovehiculelor parcate, ceea ce reduce consumul de combustibil și energie în zilele toride de vară. Rezultatul este o scădere suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră.”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

Inițiativa face parte din strategia companiei de a reduce dependența de combustibili fosili și de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon în operațiunile directe. În acest scop, echipa din Otopeni a implementat un plan strategic în trei pași – reducere, tranziție și compensare. Planul a presupus reducerea consumului de energie și optimizarea eficienței operaționale, tranziția de la combustibili fosili la surse de energie regenerabilă, precum și compensarea emisiilor inevitabile prin proiecte bazate pe soluții naturale și achiziționarea de credite de carbon de înaltă calitate de către PMI.

Inițiativa-cheie în procesul de decarbonizare a fabricii din Otopeni este programul Zero Carbon Tech, lansat în perioada 2016–2017. Programul a inclus evaluări energetice, implementarea unui sistem avansat de monitorizare a utilităților și soluții concrete pentru reducerea amprentei de carbon, precum panouri solare pentru producerea energiei, un boiler electric utilizat pentru încălzirea și climatizarea fabricii, precum și pompe de căldură care recupereaza căldura și o utilizează în sistemul de încălzire și climatizare.

Proiectul de instalare a panourilor solare a început în anul 2023 și a fost implementat în două faze. Prima fază a inclus construirea uneia dintre cele mai mari parcări cu panouri solare bifaciale din România, cu o capacitate instalată de 0,5 MWh, precum și dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. A doua fază a constat în instalarea de panouri solare pe acoperișul fabricii. Aceste panouri acoperă o suprafață de peste 15.000 m² și au o capacitate instalată de 2,9 MWh. În total, capacitatea instalată ajunge la 3,4 MWh.

„Prin această ințiativă de instalare a panourilor solare, ne consolidăm angajamentul față de protejarea mediului și accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, contribuind activ la eforturile globale ale PMI de combatere a schimbărilor climatice. Sustenabilitatea reprezintă o direcție strategică esențială pentru companie, integrată în toate dimensiunile activității – de la inovație și procese de producție, până la impactul social și de mediu și un catalizator pentru valoare pe termen lung și reziliență. Astfel, prin dezvoltarea de produse fără fum, reducerea amprentei de carbon și adoptarea unui model de afaceri responsabil, Philip Morris România își propune să aibă un impact semnificativ în crearea unui viitor sustenabil.”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

În 2024, emisiile de CO₂ generate de arderea gazelor naturale în fabrică au ajuns la 15,96 kT. Odată cu implementarea completă a proiectului Zero Carbon Tech, aceste emisii vor fi reduse anual cu până la 10 kT — echivalentul emisiilor produse de 4.211 vehicule care parcurg zilnic 50 km timp de un an. Această tranziție către energie verde contribuie semnificativ la combaterea schimbărilor climatice și la îmbunătățirea calității aerului.

În cadrul operațiunilor din Otopeni, sustenabilitatea se reflectă, de asemenea, în gestionarea eficientă a resurselor, prin reciclarea și valorificarea deșeurilor, tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare și utilizarea energiei verzi. Ca urmare a tuturor măsurilor implementare de companie cu scopul de a asigura o utilizare responsabilă a apei în activitatea fabricii, în 2020, Philip Morris România a obținut certificarea globală Alliance for Water Stewardship (AWS), cea mai importantă din acest domeniu. În plus, compania se implică activ în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.