Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat vineri, 14 noiembrie, că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu omologul său turc, Ali Yerlikaya, axată pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne și pe coordonarea strategică dintre cele două state.

Potrivit ministrului, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre rămân obiective comune esențiale, având în vedere rolul determinant al României și Turciei în arhitectura de securitate regională.

Predoiu a transmis că dialogul a vizat atât colaborarea bilaterală, cât și pe cea desfășurată în formate multilaterale, accentul fiind pus pe combaterea criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității organizate și traficului de droguri.

Aceste teme, a subliniat ministrul, influențează direct siguranța cetățenilor și stabilitatea mediului economic din ambele țări.

Oficialul român a reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia și a evidențiat potențialul ridicat de dezvoltare atât pe dimensiunea de securitate, cât și pe cea economică.

Cătălin Predoiu a apreciat profesionalismul structurilor operative din cele două ministere și a subliniat angajamentul ferm pentru consolidarea colaborării.

Cei doi miniștri au convenit menținerea unui dialog constant și continuarea proiectelor comune, următoarea întâlnire fiind programată la București pentru aprofundarea discuțiilor.