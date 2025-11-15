România și Turcia își consolidează cooperarea în domeniul Afacerilor Interne. Cătălin Predoiu: Stabilitatea la Marea Neagră, prioritate strategică
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat vineri, 14 noiembrie, că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu omologul său turc, Ali Yerlikaya, axată pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne și pe coordonarea strategică dintre cele două state.
Potrivit ministrului, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre rămân obiective comune esențiale, având în vedere rolul determinant al României și Turciei în arhitectura de securitate regională.
Predoiu a transmis că dialogul a vizat atât colaborarea bilaterală, cât și pe cea desfășurată în formate multilaterale, accentul fiind pus pe combaterea criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității organizate și traficului de droguri.
Aceste teme, a subliniat ministrul, influențează direct siguranța cetățenilor și stabilitatea mediului economic din ambele țări.
Oficialul român a reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia și a evidențiat potențialul ridicat de dezvoltare atât pe dimensiunea de securitate, cât și pe cea economică.
Cătălin Predoiu a apreciat profesionalismul structurilor operative din cele două ministere și a subliniat angajamentul ferm pentru consolidarea colaborării.
Cei doi miniștri au convenit menținerea unui dialog constant și continuarea proiectelor comune, următoarea întâlnire fiind programată la București pentru aprofundarea discuțiilor.
Postarea ministrului român de Interne
„Astăzi, 14 noiembrie 2025, am avut o convorbire telefonică foarte bună cu ministrul de Interne al Republicii Turcia, Ali Yerlikaya. Discuția s-a concentrat pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne, inclusiv la nivel strategic, în beneficiul cetățenilor din ambele state și pentru creșterea securității regionale.
Am subliniat împreună că stabilitatea și securitatea la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia, două state cu rol esențial în arhitectura regională de securitate și în dezvoltarea unui climat predictibil pentru mediul economic.
Am trecut în revistă dinamica excelentă a cooperării noastre, atât bilateral, cât și în formate multilaterale, cu accent pe combaterea criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității organizate și traficului de droguri — teme care influențează direct siguranța cetățenilor și stabilitatea mediului investițional.
Am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia și rolul major al Turciei în securitatea Mării Negre și a Balcanilor, evidențiind potențialul ridicat de dezvoltare atât pe dimensiunea economică, cât și pe cea de securitate.
Am apreciat profesionalismul structurilor operative din ambele ministere și am transmis un mesaj clar: România și Turcia sunt angajate ferm în consolidarea colaborării în domeniul Afacerilor Interne.
Am convenit să menținem un dialog constant între structurile noastre și să continuăm eforturile comune pentru întărirea cooperării operative. În perioada următoare ne vom întâlni la București pentru aprofundarea discuțiilor și avansarea proiectelor comune”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.
