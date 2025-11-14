Publicația austriacă Die Presse a semnalat că OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep, întrucât nu a început forajul în zonele de explorare Nard și Anaconda.

Licența companiei expiră în noiembrie, iar statul român a acordat o prelungire de doar o lună. În lipsa demarării investițiilor în acest interval, compania riscă o sancțiune majorată la 50 de milioane de euro, față de cele 20 de milioane prevăzute inițial.

Un expert din industria petrolieră a explicat pentru HotNews că într-o singură lună nu se poate începe forajul, ceea ce face foarte probabilă pierderea licenței aferente zonei de explorare.

Compania a transmis că toate licențele sunt în prezent valabile, inclusiv cea pentru producția din Neptun Deep. OMV Petrom afirmă că derulează activități de explorare, dezvoltare și producție pe baza acordurilor petroliere existente și că durata licențelor este stabilită de reglementator.

Reprezentanții companiei au arătat că atunci când este necesară o extindere a unei licențe, titularii inițiază discuții cu autoritățile competente.

În cazul de față, OMV Petrom și Romgaz au început demersurile pentru prelungirea licenței de explorare care acoperă zona Nard și Anaconda. Discuțiile se referă strict la segmentul aflat în faza de explorare și nu afectează proiectul de dezvoltare Neptun Deep.

„OMV Petrom derulează activități de explorare, dezvoltare şi producție, pentru perimetre onshore şi offshore. Aceste activități se derulează în baza acordurilor petroliere şi a aprobărilor reglementatorului, care prevăd durata pentru fiecare tip de licență. La acest moment, toate licențele OMV Petrom sunt în vigoare, inclusiv cea pentru producția din Neptun Deep. Proiectul de dezvoltare Neptun Deep are o licență valabilă care acoperă întreaga durată de producție. În măsura în care durata unei licențe trebuie extinsă, titularii inițiază discuțiile cu autoritățile competente”, a precizat OMV Petrom, potrivit HotNews.

Cele două potențiale sonde de explorare au fost identificate în cadrul perimetrului Neptun Deep. Documentația inițială arăta că Nard-1 ar necesita foraj până la o adâncime totală de 3.250 de metri, cu un cost estimat la aproximativ 61 de milioane de dolari.

Anaconda-1 ar presupune o adâncime totală de 3.780 de metri și un cost de circa 62 de milioane de dolari. Estimările inițiale indicau durate de lucru între două și trei luni, în funcție de sondă.

În prezent, obligația de a fora una dintre aceste sonde revine OMV Petrom și Romgaz, potrivit acordului de concesiune. Această etapă face parte din faza actuală a perioadei de explorare.

Pierderea licenței aferente zonei de explorare nu afectează zonele din Neptun Deep deja declarate comercializabile. Proiectul de dezvoltare are licență de producție valabilă pentru întreaga durată de exploatare.

Din aceste zone se estimează că vor fi extrase aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze, echivalentul consumului României pe zece ani. De asemenea, compania estimează începerea producției în anul 2027.

Die Presse a relatat anterior că autoritățile române sunt nemulțumite de ritmul lucrărilor de explorare. Oficialii de la București consideră că termenele asumate nu sunt respectate și se așteaptă la accelerarea investițiilor. În acest context, presiunea asupra operatorului a crescut pe măsură ce se apropie termenul final pentru licența de explorare.

Compania, în calitate de operator, a anunțat recent că a încheiat mai multe acorduri în perspectiva punerii în producție a proiectului Neptun Deep.

Christina Verchere a explicat într-un interviu acordat Bloomberg că unele piețe europene sunt interesate de diversificarea portofoliilor de aprovizionare, iar compania a semnat inclusiv un contract cu grupul german Uniper SE.