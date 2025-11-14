Transgaz (TGN) a înregistrat după primele nouă luni din 2025 un profit net consolidat de 682 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 471% față de perioada similară din 2024. Creșterea spectaculoasă este atribuită în principal majorării veniturilor reglementate și efectelor din activitatea financiară, în special actualizarea valorii activelor la rata inflației.

Profitul brut a avansat cu 430%, până la 795 de milioane de lei, semnalând o evoluție solidă a principalelor linii de business, în ciuda unor reduceri în zona lucrărilor de construcții.

Veniturile din exploatare, excluzând segmentele de echilibrare și construcții, au urcat la 2,1 miliarde de lei, ceea ce marchează o creștere de 40% față de primele nouă luni din anul precedent.

Segmentul de echilibrare a generat venituri de 292 milioane de lei, în urcare cu 82%. Avansul este explicat prin prețurile mai ridicate practicate pe piața de echilibrare, dar și prin volume tranzacționate mai mari.

În schimb, activitatea de construcții, influențată de ritmul diferit al investițiilor asumate prin mecanismul IFRIC 12, a înregistrat o reducere cu 43%.

Deși raportul financiar indică o creștere a unor categorii de cheltuieli operaționale, evoluția acestora a fost semnificativ sub ritmul de creștere al veniturilor. Acest lucru a permis consolidarea marjei de profit, în condițiile în care costurile cu mentenanța, personalul și serviciile externe au continuat să rămână sub control.

Creșterea consistentă a profitului Transgaz vine într-un moment în care compania finalizează proiecte ce vor genera fluxuri viitoare de transport și vor permite valorificarea gazelor din Marea Neagră. Majorarea veniturilor reglementate și reevaluarea activelor la inflație au contribuit substanțial la profit, dar și progresul investițiilor majore a consolidat poziția strategică a companiei.

Finalizarea conductelor a necesitat deja ajustarea limitelor de operare ale Sistemului Național de Transport.

Conductele Tuzla – Podișor și Băcia – Mintia, puse în funcțiune

Prin noul proiect, conducta Tuzla – Podișor va asigura legătura dintre exploatările offshore din perimetrul Neptun Deep și coridorul BRUA. Sistemul va putea prelua gazele din Marea Neagră începând cu 2027, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare.

Conducta Băcia – Mintia va alimenta noua centrală electrică pe gaz de la Mintia, cu o capacitate de peste 1.700 MW, considerată cea mai mare centrală de profil din Uniunea Europeană.

Cele două conducte sunt deja încărcate cu gaz, ceea ce a dus la ajustarea limitelor de funcționare ale rețelei. Compania a anunțat public schimbările printr-un comunicat publicat miercuri pe site-ul său, însă fără a transmite informațiile și pe Bursa de Valori București.