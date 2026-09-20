Alocațiile pentru copii reduc semnificativ riscul de sărăcie în UE. Cât de mare este impactul sprijinului financiar

Alocațiile acordate în numerar familiilor cu copii au un efect important asupra reducerii sărăciei infantile în Uniunea Europeană. Un nou studiu publicat la nivel european arată că aceste prestații scad, în medie, riscul de sărăcie în rândul copiilor cu 10,6 puncte procentuale. Eficiența sistemelor diferă însă considerabil de la un stat membru la altul.

Analiza, prezentată luni, 15 septembrie, de Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene, apare în contextul în care UE încearcă să accelereze reducerea sărăciei infantile până la finalul deceniului.

Austria înregistrează cel mai puternic efect dintre țările analizate. Acolo, alocațiile în numerar reduc riscul de sărăcie în rândul copiilor cu 16,6 puncte procentuale.

La celălalt capăt se află Spania, unde impactul este de numai 4,6 puncte procentuale. Diferența dintre cele două țări ajunge astfel la 12 puncte procentuale.

Autorii studiului consideră că variațiile importante dintre state arată că există posibilitatea îmbunătățirii modului în care sunt concepute și acordate aceste beneficii.

Una dintre problemele identificate privește distribuirea banilor. În aproximativ o treime dintre statele membre, familiile dezavantajate ajung să primească mai puțin sprijin financiar decât gospodăriile cu o situație materială mai bună.

Studiul indică, prin urmare, că o direcționare mai eficientă a prestațiilor și facilitarea accesului la acestea ar putea crește contribuția alocațiilor la combaterea sărăciei.

Sprijinul acordat familiilor nu se rezumă însă la transferurile de bani. Accesul la bunuri și servicii esențiale poate reduce, la rândul său, cheltuielile suportate direct de părinți.

O altă concluzie privește educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică. Creșterea participării copiilor la serviciile de educație și îngrijire timpurie ar putea majora rata de ocupare a mamelor cu până la 5 puncte procentuale.

Explicația este legată de posibilitatea părinților de a combina mai ușor activitatea profesională cu responsabilitățile familiale.

Beneficiile investițiilor în copii s-ar vedea și pe termen lung, în domenii precum educația, sănătatea și integrarea pe piața muncii.

Potrivit analizei, pentru fiecare euro investit în prestații în natură de calitate destinate copiilor, beneficiul estimat pe termen lung ajunge la 5,26 euro.

Uniunea Europeană și-a stabilit pentru 2030 obiectivul de a reduce cu cel puțin 5 milioane numărul copiilor care trăiesc în sărăcie. Progresele către atingerea acestei ținte au stagnat însă.

În acest context, studiul indică alocațiile în numerar drept unul dintre instrumentele importante prin care statele pot susține familiile și limita sărăcia în rândul minorilor.

Rezultatele cercetării urmează să fie folosite și în pregătirea unei viitoare Recomandări a Comisiei Europene privind alocațiile pentru copii, anunțată în cadrul inițiativelor europene pentru combaterea sărăciei infantile.