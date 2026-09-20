România intră într-o inițiativă europeană pentru siguranța copiilor în trafic. Avertisment pentru șoferi în apropierea școlilor

România se alătură altor șapte state din Europa Centrală în cadrul inițiativei „Child Safety in Central Europe”, un program care urmărește prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați copiii. Demersul vine odată cu începutul noului an școlar, când traficul din apropierea unităților de învățământ crește, iar șoferilor li se recomandă o atenție sporită.

Inițiativa „Child Safety in Central Europe” a ajuns la cea de-a șasea ediție și reunește asociații din industria asigurărilor, organizații implicate în siguranța rutieră, autorități și instituții de învățământ.

Campania cuprinde acțiuni de informare și educație, evenimente destinate comunităților și familiilor, precum și instrumente digitale.

Demersul se desfășoară pe fondul unui număr încă ridicat de victime ale accidentelor rutiere. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene citate în comunicat, aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile Uniunii Europene în 2025.

Zonele din jurul școlilor devin deosebit de aglomerate la orele de începere și terminare a cursurilor. Copiii trebuie să traverseze intersecții și treceri de pietoni și să circule prin apropierea stațiilor de transport public, într-un interval în care traficul este intens.

Reducerea vitezei, menținerea unei vizibilități bune în apropierea trecerilor de pietoni, evitarea opririlor neregulamentare și renunțarea la folosirea telefonului în timpul conducerii sunt câteva dintre măsurile recomandate șoferilor.

Mesajul este promovat în acest an și de Coaliția pentru Siguranță Rutieră prin proiectul „Copiii opresc graba”, desfășurat în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2026.

„Siguranța copiilor în trafic este una dintre responsabilitățile pe care generația noastră le are față de generațiile care vin. Putem avea reguli mai bune și infrastructură mai sigură, dar fiecare drum începe și cu o decizie individuală: să reducem viteza, să fim atenți și să nu transformăm câteva minute câștigate în riscuri pentru cei mai vulnerabili participanți la trafic. Copiii învață siguranța rutieră și din exemplul adulților”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră.

Campania atrage atenția și asupra dezvoltării noilor forme de mobilitate urbană. Trotinetele electrice și alte dispozitive de mobilitate personală sunt tot mai prezente în orașe, ceea ce presupune atât cunoașterea regulilor, cât și un comportament preventiv din partea tuturor participanților la trafic.

Folosirea centurilor de siguranță și a sistemelor de retenție adecvate pentru copii, respectarea vitezei legale și evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive rămân, de asemenea, măsuri esențiale pentru prevenirea accidentelor.

În România, inițiativa este susținută de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) și de Coaliția pentru Siguranță Rutieră.

Organizațiile îi îndeamnă pe părinți, șoferi, reprezentanții școlilor și autoritățile publice să contribuie la promovarea unui comportament responsabil și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru copii.

Coaliția pentru Siguranță Rutieră și-a stabilit ca obiectiv contribuția la reducerea semnificativă a accidentelor de pe șoselele din România până în 2030, astfel încât țara să nu mai fie descrisă drept „Țara accidentului la minut”.