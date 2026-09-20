Cod Rutier 2026. Regula pe care mulți șoferi o greșesc la verde intermitent. Marcajul care face diferența

O situație care provoacă deseori nervozitate în trafic apare atunci când semaforul permite virajul la dreapta prin săgeata verde intermitentă, dar prima mașină de pe bandă nu pleacă. Deși pentru cei aflați în spate poate părea că șoferul blochează nejustificat circulația, legalitatea manevrei nu este stabilită doar de semafor. Contează în primul rând ce direcții sunt permise de pe banda respectivă, potrivit marcajelor și indicatoarelor din intersecție.

Săgeata verde intermitentă permite unui conducător auto să pătrundă în intersecție și să continue în direcția indicată chiar dacă semaforul principal nu îi permite deplasarea.

Această permisiune nu trebuie confundată însă cu acordarea priorității. Șoferul care folosește verdele intermitent trebuie să se asigure înainte de efectuarea virajului și să acorde prioritate vehiculelor și pietonilor care au drept de trecere.

Regula este prevăzută de art. 59 alin. (4) din OUG nr. 195/2002:

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.”

Așadar, semnalul intermitent face posibil virajul, însă numai dacă manevra poate fi realizată în siguranță și sunt respectate regulile de prioritate.

Pentru a stabili dacă șoferul care rămâne oprit procedează regulamentar trebuie verificată destinația benzii pe care se află.

Dacă săgețile de pe carosabil sau indicatoarele permit de pe aceeași bandă atât mersul înainte, cât și virajul la dreapta, conducătorul auto care vrea să continue înainte are dreptul să aștepte culoarea verde a semaforului principal.

Faptul că în spatele său există mașini care ar putea vira folosind verdele intermitent nu îl obligă să facă dreapta și nici să elibereze banda dacă nu are posibilitatea să o facă regulamentar.

Prin urmare, într-o astfel de intersecție, blocarea temporară a accesului celorlalte vehicule către săgeata verde intermitentă poate fi consecința normală a modului în care este organizată circulația.

Situația este diferită dacă banda este rezervată exclusiv virajului la dreapta. În acest caz, un conducător auto care s-a încadrat pe ea deși intenționează să meargă înainte nu respectă direcția de deplasare stabilită pentru banda respectivă.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește, la art. 107:

„La intersecțiile prevăzute cu indicatoare și/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.”

Prin urmare, dacă marcajul indică exclusiv virajul la dreapta, șoferul nu ar trebui să folosească banda pentru a aștepta verdele semaforului principal cu intenția de a continua înainte.

Marcajele din intersecție fac diferența

În practică, simplul fapt că o mașină rămâne oprită în fața unui semafor cu verde intermitent nu este suficient pentru a concluziona că șoferul încalcă regulile.

Dacă banda permite atât direcția înainte, cât și virajul la dreapta, oprirea este regulamentară pentru conducătorul care așteaptă semnalul necesar deplasării înainte. Dacă banda este destinată numai virajului, conducătorii auto trebuie să respecte direcția indicată.

Astfel, înainte de a considera că vehiculul din față „blochează verdele intermitent”, trebuie verificate săgețile de pe carosabil și indicatoarele amplasate înaintea intersecției. Acestea stabilesc dacă banda poate fi folosită pentru mai multe direcții sau exclusiv pentru virajul la dreapta.